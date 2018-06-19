Mısır'a Salah yetmedi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor HaberleriMısır'a Salah yetmedi!
GeriSpor Mısır'a Salah yetmedi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
19.06.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Mısır'a Salah yetmedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır'a Salah yetmedi!

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk maçını 5-0 kazanan ev sahibi ekibi Rusya, Mısır ile karşı karşıya geldi. Mısır'da Salah'ın ilk kez 11 başladığı müsabaka Rusya'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Rusya ile Mısır 2018 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip gruptaki ilk maçını Suudi Arabistan ile oynamış ve mücadeleden 5-0 üstün ayrılmıştı. Mısır ise ilk maçında Uruguay ile karşılaşmış ve son dakikalarda yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Mısır'ın yıldız ismi Salah Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlık yüzünden ilk maçta forma şansı bulamadı. Salah ikinci maçta ise maça 11'de başladı. ilk yarıda iki karşılıklı ataklar geliştirse de gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı Trezeguet ilk yarıda etkili bir futbol sergiledi.

İkinci yarı adeta golle başladı. Dakikalar 47'yi gösterdiğinde Rusya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortaya Mısırlı futbolcu Ahmed Fathi ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Rusya ikinci yarıda etkili bir futbol sergiledi. Mısır kendin kalesine gördüğü golden sonra savunmasında açıklar vermeye başladı. 59. dakikada Denis Cheryshev 62. dakikada Artem Dzyuba'nın attığı gollerle durumu 3-0'a getirdi. 72. dakikada maçın hakemi serbest vuruş kararı verdi. VAR sistemi ile karar değişti ve Mısır penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1'e geldi. Kalan dakikalar başka gol olmayınca Rusya sahadan 3-1 üstün ayrılarak liderliğini sürdürdü.

STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla
RUSYA: Akinfeev- Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov (Dk. 86 Kudryashov), Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Cheryshev (Dk. 74 Kuzyaev), Dzyuba (Dk. 79 Smolov)
MISIR: El Shenawy- Ahmed Fathy, Hegazy, Gabr, Abdelshafy , Hamed, Elneny (Dk. 64 Warda), Trezeguet (Dk. 68 Sophi), Elsaid, Salah, Mohsen (Dk. 82 Kahraba)
GOLLER: Dk. 47 (K.K) Ahmed Fathy, Dk. 59 Cheryshev, Dk. 61 Dzyuba (Rusya), Dk. 73 Salah (Mısır)
SARI KARTLAR: Trezeguet (Mısır), Smolov (Rusya)

Mısıra Salah yetmedi

Mısıra Salah yetmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Polonya kendi ayağına sıktı

Terim 6 ismin biletini kesti

Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı

F.Bahçe'ye piyango! 9 milyon Euro