Miniklerin hayali gerçeğe dönüştü
Lige 2'de 2 yaparak hızlı şekilde başlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yıldızları, uzun süre çocuklarla basketbol oynadı.
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’e çıktığı ilk yılda art arda iki galibiyet aldı. Önce Afyon Belediyespor’a galip gelen takım, geçtiğimiz haftada da kendi evinde Galatasaray’ı mağlup etti. Ligdeki üçüncü maçını Darüşşafaka Tekfen ile pazartesi günü oynayacak olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın hız kesmeden devam ettikleri antrenmanlarının sürpriz misafirleri vardı.
OMUZLARINDA BASKET OYNADILAR
Bahçeşehir Koleji’nin öğrencileri, oyuncular ve koç Stefanos Dedas’ı ziyaret etti. Ellerinde çiçeklerle ve pasta ile Ayhan Şahenk Spor Salonu’ndaki antrenmana giden öğrenciler kırmızı lacivertli takımı galibiyetleri nedeniyle tebrik etti.
Öğrenciler, takım oyuncularının omzunda basket de oynadı.
KAPTAN TURNA: KOLEJ RUHUNU YERLEŞTİRECEĞİZ
Antrenmanda konuşan takım kaptanı Yiğitcan Turna öğrencilere teşekkür ederek, en büyük motivasyon kaynaklarının taraftarları olduğunu söyledi. Galatasaray maçındaki atmosferden bahseden Turna, “Galatasaray ile maçımıza basketbol severlerin büyük bir ilgisi vardı. Salonumuz tıklım tıklımdı. Coşkulu taraftarımızın galibiyetteki rolü yadsınamaz. Onlar tezahüratlarıyla bize güç oldular. Ligin en genç taraftarına sahip kulübüz. Bu sebeple ligin dinamizmini ve enerjisini artırıyoruz. Ve belirtmeden geçmek istemem spor dünyasına örnek bir seyirci kitlemiz var. Taraftarımız gerçek fair-play ruhunu herkese gösterdi. Ülkemizde basketbolu daha çok sevdireceğimize, kolej basketbolu kültürünü yerleştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.
ALPASLAN AYDI: “YALNIZCA MAÇ DEĞİL, EĞLENCE DE VAAT EDİYORUZ”
Kulübün Genel Sekreteri Alpaslan Aydı ise maçlarına gelen izleyicilere yalnızca mücadele izletmediklerinin altını çizdi ve şunları söyledi:
“NBA’de maçlar yalnızca maç değil. Adeta bir şov. Biz de Türkiye’de bunu yapmayı amaçlıyoruz. Nitekim sosyal medyada milyonlarca gencin takip ettiği fenomenlerle devre aralarında çekilişler yapıyor, hediyeler dağıtıyoruz. Dans gösterileri de planlıyoruz.”
SIRADAKİ MAÇ PAZARTESİ DARÜŞŞAFAKA İLE OYNANACAK
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı ve Darüşşafaka Tekfen maçı pazartesi saat 20.00’da Darüşşafaka’nın ev sahipliğinde Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak.
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