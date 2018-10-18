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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
18.10.2018 - 01:36, Son Güncelleme:

Miniklerin hayali gerçeğe dönüştü

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Miniklerin hayali gerçeğe dönüştü

Lige 2'de 2 yaparak hızlı şekilde başlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yıldızları, uzun süre çocuklarla basketbol oynadı.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’e çıktığı ilk yılda art arda iki galibiyet aldı. Önce Afyon Belediyespor’a galip gelen takım, geçtiğimiz haftada da kendi evinde Galatasaray’ı mağlup etti. Ligdeki üçüncü maçını Darüşşafaka Tekfen ile pazartesi günü oynayacak olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın hız kesmeden devam ettikleri antrenmanlarının sürpriz misafirleri vardı.

OMUZLARINDA BASKET OYNADILAR

Bahçeşehir Koleji’nin öğrencileri, oyuncular ve koç Stefanos Dedas’ı ziyaret etti. Ellerinde çiçeklerle ve pasta ile Ayhan Şahenk Spor Salonu’ndaki antrenmana giden öğrenciler kırmızı lacivertli takımı galibiyetleri nedeniyle tebrik etti.

Öğrenciler, takım oyuncularının omzunda basket de oynadı.

KAPTAN TURNA: KOLEJ RUHUNU YERLEŞTİRECEĞİZ

Antrenmanda konuşan takım kaptanı Yiğitcan Turna öğrencilere teşekkür ederek, en büyük motivasyon kaynaklarının taraftarları olduğunu söyledi. Galatasaray maçındaki atmosferden bahseden Turna, “Galatasaray ile maçımıza basketbol severlerin büyük bir ilgisi vardı. Salonumuz tıklım tıklımdı. Coşkulu taraftarımızın galibiyetteki rolü yadsınamaz. Onlar tezahüratlarıyla bize güç oldular. Ligin en genç taraftarına sahip kulübüz. Bu sebeple ligin dinamizmini ve enerjisini artırıyoruz. Ve belirtmeden geçmek istemem spor dünyasına örnek bir seyirci kitlemiz var. Taraftarımız gerçek fair-play ruhunu herkese gösterdi. Ülkemizde basketbolu daha çok sevdireceğimize, kolej basketbolu kültürünü yerleştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

ALPASLAN AYDI: “YALNIZCA MAÇ DEĞİL, EĞLENCE DE VAAT EDİYORUZ”

Kulübün Genel Sekreteri Alpaslan Aydı ise maçlarına gelen izleyicilere yalnızca mücadele izletmediklerinin altını çizdi ve şunları söyledi:

“NBA’de maçlar yalnızca maç değil. Adeta bir şov. Biz de Türkiye’de bunu yapmayı amaçlıyoruz. Nitekim sosyal medyada milyonlarca gencin takip ettiği fenomenlerle devre aralarında çekilişler yapıyor, hediyeler dağıtıyoruz. Dans gösterileri de planlıyoruz.”

SIRADAKİ MAÇ PAZARTESİ DARÜŞŞAFAKA İLE OYNANACAK

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı ve Darüşşafaka Tekfen maçı pazartesi saat 20.00’da Darüşşafaka’nın ev sahipliğinde Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak.

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