Millilerimiz tarih yazdı! Avrupa şampiyonu Türkiye...

Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Milli Takımımız İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR:
13. dakikada Rahmi'nin kullandığı köşe vuruşunda Barış'ın volesi direkten döndü.
25. dakikada Serkan'ın sağ kanattan pasında ceza sahasında topu bekletmeden şutunun çeken Ömer Güleryüz, top ağlara gönderdi.
26. dakika Milli Takım'da ikinci yarıda Ali Can oyundan alınırken, yerine Rahmi Özcan dahil oldu.
32. dakika Rahmi Özcan'ın müthiş ara pasında Fatih Şentürk kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fatih'in şutunu kaleci çıkardı.
41. dakika Fatih Şentürk ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaptı ancak top üstten auta çıktı.
46. dakika Fatih Şentürk ceza sahası içinde topla buluştu. Şutunu kaleci son anda çıkardı.
50. dakika İngiltere maçın son dakikalarında maçta eşitliği yakaladı. Golü atan isim Westbrook
50+3 dakika Osman Çakmak attığı golle skoru 2-1 yaptı. Bu golle Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu.
Maç Millilerimizin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Ampute Milli Futbol Takımımız: