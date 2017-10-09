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Millilerimiz tarih yazdı! Avrupa şampiyonu Türkiye...

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Hürriyet Haber
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Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Milli Takımımız İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 

MAÇTAN DAKİKALAR:

13. dakikada Rahmi'nin kullandığı köşe vuruşunda Barış'ın volesi direkten döndü.

25. dakikada Serkan'ın sağ kanattan pasında ceza sahasında topu bekletmeden şutunun çeken Ömer Güleryüz, top ağlara gönderdi.

26. dakika Milli Takım'da ikinci yarıda Ali Can oyundan alınırken, yerine Rahmi Özcan dahil oldu. 

32. dakika Rahmi Özcan'ın müthiş ara pasında Fatih Şentürk kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fatih'in şutunu kaleci çıkardı.  

41. dakika Fatih Şentürk ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaptı ancak top üstten auta çıktı. 

46. dakika Fatih Şentürk ceza sahası içinde topla buluştu. Şutunu kaleci son anda çıkardı.

50. dakika İngiltere maçın son dakikalarında maçta eşitliği yakaladı. Golü atan isim  Westbrook

50+3 dakika Osman Çakmak attığı golle skoru 2-1 yaptı. Bu golle Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu.

Maç Millilerimizin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Millilerimiz tarih yazdı Avrupa şampiyonu Türkiye...

Ampute Milli Futbol Takımımız:

Millilerimiz tarih yazdı Avrupa şampiyonu Türkiye...

 

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