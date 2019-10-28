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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şebnem Sezen Çomoğlu
28.10.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Millilerimiz, Portekiz'de göğsümüzü kabarttı!

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Millilerimiz, Portekiz'de göğsümüzü kabarttı!

Türk milli takımımız, Kempo Avrupa Şampiyonası'nda 1'i altın, 4'ü gümüş, 10'u bronz olmak üzere toplamda 15 madalya alarak dünya ülkeleri sıralamasında 7. olmayı başardı.

Portekiz'in Lizbon şehrinde yapılan Kempo Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımımız farklı stillerde 1'i altın, 4'ü gümüş, 10'u bronz olmak üzere toplamında 15 madalya alarak dünya ülkeleri sıralamasında yedinci oldu.

İKF Uluslararası Kempo federasyonu ve Türkiye Kempo Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan minikler, yıldızlar, gençler, büyükler bay ve bayan Kempo Avrupa Şampiyonası 21 - 27 Ekim 2019 tarihleri arasında Lizbon'da yapıldı.

Şampiyonada Kempo Türk Milli Takımı, farklı stillerde 1'i altın, 4'ü gümüş, 10'u bronz olmak üzere toplamında 15 madalya alarak dünya ülkeleri sıralamasında yedinci oldu.

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar, Milli sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek spor hayatında başarılar dileyerek, Federasyon Yönetim Kurulu'na, teknik kadroya ve şampiyonada görev alan Asbaşkanlar Seyhan Soylu, Onur İşgüven, Muaz Tuğcu'ya teşekkür etti.

İstanbul Kent Üniversite'si öğrencisi Gökçe İşıl Korkmaz, herkese Kempo sporunu ve spor yapmalarını tavsiye ederek, "Ben sporla başarılı oldum. Benim okulumdaki başarım da spor sayesinde. Spor yapan öğrenciler daha zeki daha başarılı. Federasyon oyunlarına bu yıl da katılacağım. Kulübümü, okulumu buradan aldığım dereceler sonrası yine milli takımda bayrağımızı ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bana emeği desteği olan antrenörüm, Federasyon Başkanım Halis Avşar’a çok teşekkür ederim" dedi.

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

Millilerimiz, Portekizde göğsümüzü kabarttı

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