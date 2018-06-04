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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
04.06.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Milliler Rusya'da yenişemedi

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası ev sahibi Rusya'ya konuk oldu. İki takım arasında yapılan özel maç 1-1 eşitlikle son buldu. Rusya, ilk yarıda Samedov'un 35. dakikada kaydettiği golüyle 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlı ekibimiz ise 60'ta Yunus Mallı'nın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle eşitliği buldu.

Stat: Arena CSKA

Hakemler: Ovidiu Hategan , Octavian Sovre , Sebastian Gheorghe

Rusya: Igor Akinfeev , Igor Smolnikov (Mario Fernandes dk. 77 ), Ilya Kutepov , Sergei Ignashevich , Yuri Zhirkov , Roman Zobnin (Daler Kuzyaev dk. 90 ?), Aleksandr Golovin , Yuri Gazinsky (Fedor Kudryashov dk. 76 ), Aleksandr Samedov (Anton Miranchuk dk. 87 ?), Alan Dzagoev (Aleksey Miranchuk dk. 62 ), Fedor Smolov

Yedekler: Vladimir Gabulov, Andrei Lunev, Andrei Semenov, Vladimir Granat, Aleksandr Erokhin, Denis Cheryshev, Artem Dzyuba
Teknik Direktör: Cherchesov

Türkiye: Serkan Kırıntılı , Şener Özbayraklı (Mehmet Zeki Çelik dk. 90 ?), Hasan Ali Kaldırım , Kaan Ayhan , Çağlar Söyüncü , İrfan Can Kahveci (Yunus Mallı dk. 46 ), Mahmut Tekdemir (Mehmet Topal dk. 46 ), Okay Yokuşlu , Kenan Karaman (Emre Akbaba dk. 82 ?), Yusuf Yazıcı (Oğuzhan Özyakup dk. 46 ), Cengiz Ünder (Serdar Gürler dk. 76 )

Yedekler: Sinan Bolat, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Goller: Aleksandr Samedov (dk. 35) (Rusya), Yunus Mallı (dk. 59) (Türkiye)

Sarı kartlar: Alan Dzagoev, Yuri Zhirkov (Rusya), Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Akbaba (Türkiye)

Milliler Rusyada yenişemedi

MAÇTAN NOTLAR

RUSYA'da üst düzey güvenlik önlemleri! Moskova'da dün oynanan özel hazırlık maçı öncesinde Rusya emniyeti teyakkuzda idi.

Basın mensupları dahil karşılaşmayı izlemeye gelen herkes detaylı şekilde aramaya tutulup stada alındı. Stat çevresinde atlı polislerde sürekli devriye attı.

Mircea Lucescu'nun tercihi Kenan Karaman oldu.

Cenk Tosun'un Tunus maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemediği Rusya maçında Mircea Lucescu, ilk 11'de Kenan Karaman'a yer verdi. Romen teknik adam Tunus karşısında görev verdiği ilk 11'de tek ve mecburi değişikliğe imza atıp Hannover'de bu sezon başarılı bir sezonu geride bırakan Kenan'a forma verdi.

Rusya mercek altında!

2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak olan Rusya Milli Takımı dünkü karşılaşmada mercek altında idi. Şampiyona öncesinde Rusya'nın A Milli ekibimiz karşısında oynadığı son hazırlık maçında Dünya Kupası A Grubundaki rakipleri Mısır, Suudi Arabistan ve Uruguay Ekibinin teknik heyeti ve basın mensupları da takip etti.

Menajer akını!

Dünya Kupası öncesinde Rusya Milli Takımının Ay Yıldızlı ekibimizle oynadığı karşılaşmayı çok sayıda menajer takip etti. Türkiye A Milli Takımında ise özellikle Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı menajerlerin göz hapsi, takip ettiği oyunculardı.

Milliler Rusyada yenişemedi

Maçtan dakikalar

18. dakikada Yuri Zhirkov’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top dışarı gitti.

35. dakikada Savunmada Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında Fedor Smolov bekletmeden topu Alan Dzagoev'e aktardı. Dzagoev’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aleksandr Samedov meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 1-0

38. dakikada sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

43. dakikada Şener Özbayraklı'nın sol kanattan ortasında ceza hası içinde Kenan Karaman’ın kafa vuruşunda top kaleci Igor Akinfeev’de kaldı.

57. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz Ünder’in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

59. dakikada Serkan'ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Yunus Mallı, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-1

 

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