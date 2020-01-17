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Haber Giriş: 17.01.2020 - 21:27,Son Güncelleme:/

Milliler, Malta'yı 2 golle geçti!

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Milliler, Malta'yı 2 golle geçti!

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Malta'yı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Centenary Stadı'nda oynanan maçta A Milli Takım'ın gollerini 28. dakikada Esra Erol ve 64. dakikada Kader Hançar kaydetti. Malta'nın tek golünü ise 39. dakikada Haley Bugeja attı.

A Milli Kadın Takımı oyuncularından Ebru Topçu, Malta maçıyla 100. kez milli formayı giydi ve karşılaşma öncesinde Malta Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ludovico Micallef'in elinden günün anısına bir plaket aldı.

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Milliler, Maltayı 2 golle geçti

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