Milliler, Malta'yı 2 golle geçti!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Centenary Stadı'nda oynanan maçta A Milli Takım'ın gollerini 28. dakikada Esra Erol ve 64. dakikada Kader Hançar kaydetti. Malta'nın tek golünü ise 39. dakikada Haley Bugeja attı.

A Milli Kadın Takımı oyuncularından Ebru Topçu, Malta maçıyla 100. kez milli formayı giydi ve karşılaşma öncesinde Malta Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ludovico Micallef'in elinden günün anısına bir plaket aldı.

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