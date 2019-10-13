Milli Takımın EURO 2020 puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 tüm grupların puan durumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMilli Takımın EURO 2020 puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 tüm grupların puan durumu
GeriSpor Milli Takımın EURO 2020 puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 tüm grupların puan durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 13.10.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Milli Takımın EURO 2020 puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 tüm grupların puan durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Takımın EURO 2020 puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 tüm grupların puan durumu

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 7. hafta maçında Arnavutluk'u 1-0 yendi. Milli Futbol Takımı şimdi ise Fransa ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Gözler bu önemli maç öncesi Milli Takımın puan durumunda. İşte, Milli Takımın EURO 2020 elemleri H Grubunda puan durumu...

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçı öncesi güncel puan durumu, pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. İşte, EURO 2020 H Grubu puan durumu...

Milli Takımın EURO 2020 puan durumu nasıl İşte EURO 2020 tüm grupların puan durumu

TÜM GRUPLARIN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

EURO 2020 FİNALLERİNE KATILIM HAKKI NASIL ELDE EDİLECEK?

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda play-off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla UEFA EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

EURO 2020 ELEME GRUPLARI

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Beyaz Rusya

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları,Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Milli Takımın EURO 2020 puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 tüm grupların puan durumu
Luiz Gustavo itiraf: Defalarca özür diledik
'Selam vermeyi kabul etmek lazım'
Dünya devi Çağlar Söyüncü'nün peşinde!