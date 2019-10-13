Milli Takımın EURO 2020 puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 tüm grupların puan durumu
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 7. hafta maçında Arnavutluk'u 1-0 yendi. Milli Futbol Takımı şimdi ise Fransa ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Gözler bu önemli maç öncesi Milli Takımın puan durumunda. İşte, Milli Takımın EURO 2020 elemleri H Grubunda puan durumu...
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçı öncesi güncel puan durumu, pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. İşte, EURO 2020 H Grubu puan durumu...
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EURO 2020 FİNALLERİNE KATILIM HAKKI NASIL ELDE EDİLECEK?
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.
Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.
Kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda play-off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla UEFA EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.
EURO 2020 ELEME GRUPLARI
A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova
B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg
C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Beyaz Rusya
D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık
E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan
F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları,Malta
G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya
H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra
I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino
J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn
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