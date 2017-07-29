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Milli takımda Ömer Aşık'tan kötü haber

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türk Milli Takımı'nda Ömer Aşık aday kadrodan çıkarıldı.

Hürriyet Haber
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Ömer Aşık'ın sezon içerisinde yaşadığı sağlık probleminin devam ettiği tarafımıza iletilmiştir. Oyuncu, tedavisinin devam etmesinden dolayı, hazırlık ve şampiyona süreci boyunca bizimle olamayacaktır. Bu yüzden kadrodan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık, geçirdiği hastalığa bağlı olarak kilo kaybı yaşadığı için şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

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