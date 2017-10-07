Milli Takım'da kadro dışının perde arkası! 4 isim yok...

A Milli Takım'ın Barcelona'da oynayan yıldız ismi Arda Turan ve Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İzlanda maçı sonrasında A Milli Takım teknik direktörü Lucescu'nun yanına giderek Finlandiya maçı öncesinde sakatlıkları olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Lucescu Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı kadrodan çıkarma kararı aldı. Bunun yanı sıra kadro dışı bırakıldığı belirtilen Selçuk İnan'ın kadroda yer aldığı ve bu iddiaların doğru olmadığı öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Nuri Şahin ve Volkan Şen de kadrodan çıkarılmıştı. Ancak bu sabah yapılan antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamayan Volkan Şen için yeni karar alındı. Lucescu, Sağlık Kurulu'nun 'maça yetişebilir' görüşü sonrasında Volkan Şen'in kafile ile birlikte Finlandiya'ya götürülüp burada tedavisin devam etmesini ve maça yetiştirilmesini istedi Volkan Şen, yeniden Finlandiya kadrosuna dahil olurken tedavisine hemen başlandı.

Diğer oyuncu Caner Erkin'in kart cezalısı olduğu için kadroda olmayacağı biliniyor. Hatırlanacağı gibi Arda Turan, İzlanda maçında oyundan çıkarken tepki görmüş ve buna karşılık gülerek oyundan çıkması olay olmuştu.