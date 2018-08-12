Milli takım rekorla gümüş kazandı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
AA
12.08.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Milli takım rekorla gümüş kazandı!

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Milli takım rekorla gümüş kazandı!

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 bayrak yarışında milli takımımız 37.98'lik derecesi ile Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya aldı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4x100 metre finalinde Türkiye Milli Takımı gümüş madalya kazandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen şampiyona, altıncı gün akşam seansında erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinin koşulmasıyla son buldu. 

Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil

Guliyev'den oluşan milli takım, 37.98’lik dereceyle ikinci sırayı aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı ekip, aynı zamanda Türkiye rekoru da kırdı. 

Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Adam Gemili ve Harry Aikines-Aryeetey'in yer aldığı Büyük Britanya, 37.80’lik süresiyle altın madalya kazandı. Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina ve Taymir Burnet'in yarıştığı Hollanda ekibi ise 38.03’lük dereceyle bronz madalya elde etti. 

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