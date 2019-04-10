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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.04.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Milli güreşçi Taha Akgül kimdir? | İşte Taha Akgül'ün hayatı

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Milli güreşçi Taha Akgül kimdir? | İşte Taha Akgül'ün hayatı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bununla beraber internet kullanıcıları da Taha Akgül'ün hayatı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye adına daha önce de rakiplerini yenerek altın madalyalar kazanan milli güreşçi Taha Akgül kimdir ve kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

2012- 2018 yıllarında Avrupa'nın zirvesine çıkan Taha Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek Avrupa Güreş Şampiyonu oldu. Peki, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu olan milli güreşçi Taha Akgül kimdir? işte Taha Akgül'ün hayatı...

TAHA AKGÜL'ÜN HAYATI

Taha Akgül 22 Kasım 1990 Sivas doğumludur. Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

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