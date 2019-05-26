Milli cimnastikçilerden gümüÅŸ madalya
AyÅŸe BegÃ¼m OnbaÅŸÄ± ve Mehmet ErcoÅŸ, Azerbaycan'da dÃ¼zenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda Ã§iftler kategorisinde gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±.Â
BaÅŸkent BakÃ¼'de dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son gÃ¼nÃ¼nde final mÃ¼sabakalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ã‡iftler kategorisinde yarÄ±ÅŸan AyÅŸe BegÃ¼m OnbaÅŸÄ± ve Mehmet ErcoÅŸ, 21,90 puanla gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n sahibi oldu.Â
Bu kategoride Macar sporcular Bali Daniel ve Fanni Mazacs 22,30 puanla altÄ±n, RomanyalÄ± sporcular Dacian-Nicolae Barna ile Andreea Bogati ise 21,75 puanla bronz madalya elde etti.Â
AynÄ± kategoride yarÄ±ÅŸan diÄŸer TÃ¼rk sporcular NazlÄ± Ã–zgÃ¶r ile Nihat Can GÃ¼l, 20,95 puanla 7. oldu ve madalya kazanamadÄ±.Â
AyÅŸe BegÃ¼m OnbaÅŸÄ±, bireysel kadÄ±nlar kategorisinde ise 21,00 puanla dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ oldu.Â
Trio kategorisinde de TÃ¼rk sporcular Ahmet Ã‡oruh, Nihat Can GÃ¼l ve NazlÄ± Ã–zgÃ¶r madalya elde edemedi.Â
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