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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.11.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Milano Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Milano Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa arenasındaki 668. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 667 karşılaşmada 371 galibiyet ve 296 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,6) aldı. Anadolu Efes bu hafta Milano'nun konuğu olacak. Spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Milano Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 420. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 419 karşılaşmada 214 galibiyet ve 205 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 51,1) elde etti.

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 19 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali’nde ilk maçı 76-68 kazanan Anadolu Efes, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 26 karşılaşmada ise Anadolu Efes 18 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in dokuzuncu haftasının ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 90-84 mağlup etmiş, AX Armani Exchange Milan ise İsrail’in Maccabi Fox Tel Aviv takımını evinde 92-88 yenmişti.  Euroleague’de dokuzuncu haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ile birinci, AX Armani Exchange Milan da yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor.

Milano Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague’in 10. haftasında 21 Kasım 2019, Perşembe günü İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk oluyor. Mediolanum Forum’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:45’te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

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