Milan Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Ligi'nde liderlik koltuğuna oturan Juventus, 10 puan geriden takip eden Milan ile karşılaşıyor. Massimiliano Allegri'nin kuracağı kadro ile sahaya çıkacak olan Juventus, son 10 karşılaşmada yalnıza bir kez mağlup olduğu Milan karşısında seriyi devam ettirmek için çaba gösterecek. Peki, futbolseverlerin canlı takip edeceği Milan Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milan Juventus maçı ile İtalya Ligi'nde derbi heyecanı başlıyor. Serie A'nın iki köklü takımının mücadele edeceği Milan Juventus maçı, dünya futbolunu yakından takip eden sporseverler tarafından canlı izlenecek. Peki, Milan Juventus maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
MİLAN JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde Milan, San Siro'da Juventus'u ağırlıyor. 11 Kasım Pazar günü saat 22.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Seri A'da Milan evinde 3 maçtır kazanıyor, 5 maçtır kaybetmiyor ve toplamda 3 maçtır kazanıyor.
Juventus ise deplasmanda 5 maçtır kazanıyor, toplamda 11 maçtır kaybetmiyor.
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