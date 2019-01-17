Mike James'ten Vesely itirafı!
Olimpia Milano’nun yıldızı Mike James, twitter üzerinden Jan Vesely hakkında önemli bir açıklama yaptı.
Mike James, EuroLeague oyuncuları arasında twitteri en çok kullanan isim.
Milano‘nun süper yıldızı, kendisine twitterdan sorulan sorulara hiç çekinmeden cevap verirken çoğu zaman verdiği bu cevaplarla gündem olmayı başarıyor.
Dün gece yine takipçilerinin sorularını cevaplayan James, kendisine sorulan “En iyi Avrupalı oyuncu kim?” sorusuna da cevap verdi.
James, cevabında muhtemelen sadece EuroLeague’de oynayan oyuncuları ele alarak Fenerbahçe Beko’nun Çek yıldızı Jan Vesely‘in ismini verdi.
James gelen soru üzerine kendisini ve takım arkadaşlarını dışarıda bırakarak EuroLeague’de yılın beşini de seçti.
İlk beşte Vesely’in yanında Anadolu Efes‘in yıldız guardı Vasilije Micic de yer alırken Cory Higgins, Will Clyburn ve Brandon Davies diğer oyuncular oldu.
İşin ilginç kısmı ise James’in Micic için yaptığı açıklamaydı.
Amerikalı guard, “Micic inanılmaz oynuyor. Bu sezona kadar onu tanımıyordum fakat çok iyi oyuncu” yazdı.
Bir takipçisi “Micic’i nasıl tanımazsın?” diye sorarken o da “Bu seneden önce ona karşı oynadığımı hatırlamıyorum” cevabını verdi.
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