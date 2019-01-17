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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: AA
17.01.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Mike James'ten Vesely itirafı!

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Mike James'ten Vesely itirafı!

Olimpia Milano’nun yıldızı Mike James, twitter üzerinden Jan Vesely hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Mike James, EuroLeague oyuncuları arasında twitteri en çok kullanan isim.

Milano‘nun süper yıldızı, kendisine twitterdan sorulan sorulara hiç çekinmeden cevap verirken çoğu zaman verdiği bu cevaplarla gündem olmayı başarıyor.

Dün gece yine takipçilerinin sorularını cevaplayan James, kendisine sorulan “En iyi Avrupalı oyuncu kim?” sorusuna da cevap verdi.

James, cevabında muhtemelen sadece EuroLeague’de oynayan oyuncuları ele alarak Fenerbahçe Beko’nun Çek yıldızı Jan Vesely‘in ismini verdi.

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James gelen soru üzerine kendisini ve takım arkadaşlarını dışarıda bırakarak EuroLeague’de yılın beşini de seçti.

İlk beşte Vesely’in yanında Anadolu Efes‘in yıldız guardı Vasilije Micic de yer alırken Cory Higgins, Will Clyburn ve Brandon Davies diğer oyuncular oldu.

İşin ilginç kısmı ise James’in Micic için yaptığı açıklamaydı.

Amerikalı guard, “Micic inanılmaz oynuyor. Bu sezona kadar onu tanımıyordum fakat çok iyi oyuncu” yazdı.

Bir takipçisi “Micic’i nasıl tanımazsın?” diye sorarken o da “Bu seneden önce ona karşı oynadığımı hatırlamıyorum” cevabını verdi.

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