Michael Jordan'dan 1 milyon dolar bağış
Michael Jordan, Bahamalar'ın yeniden yapılandırılması çalışmalarına 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.
Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haberler
NBA'in efsane oyuncularından Michael Jordan, Dorian Kasırgası'nda büyük zarar gören Bahamalar'ın yeniden yapılandırılması çalışmalarına 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.
Temsilcisi Estee Portnoy aracılığıyla bir açıklama yayımlayan Jordan, ortaya çıkan görüntülerden dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirterek "Bahama insanları güçlüdür ve umuyorum bağışlarım onların bu korkunç kasırganın yaralarını sarmalarına yardımcı olur" dedi. Aynı zamanda Charlotte Hornets takımının sahibi olan
Dorian Kasırgası Bahamalar'da 40, ABD'de 5, Porto Riko'da 1 kişinin ölümüne neden olurken özellikle Bahamalar'da yüzlerce kişiden haber alınamıyor.
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