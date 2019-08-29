Meydan okumada kolu kırıldı!
Ülkemizi UFC’de temsil eden sporcumuz Burak Mataracı rakibi Thiago Santos ile yapacağı maç öncesi büyük şanssızlık yaşadı.
Tartıdaki meydan okuma öncesi 98 kilo ağır sıklette dövüşecek iki sporcu bir anda birbirine girdi. Santos’un antrenörü küfür edince çıkan arbedede Mataracı’nın kolu kırıldı.
Yaşanan talihsizlik sonrası maç tehir edilirken, iki sporcu yeni bir meydan okuma için Aralık ayında Londra’da karşı karşıya gelecekler.
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