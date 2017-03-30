« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>eSpor>Mevsimin en iyileri belli oldu!

Mevsimin en iyileri belli oldu!

League of Legends’da Kış Mevsimi’nin en iyileri seçildi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Riot Games tarafından başlatılan oylama sonucunda sezonun en iyi 5’i ve koçu seçildi. En iyi üst koridor oyuncusu SuperMassive forması giyen Asım Cihat ‘FabFabulous’ Karakaya oldu. Orta koridorda 1907 Fenerbahçe espor’dan Kim ‘Frozen’ Tae-il, ormancı Galakticos’tan Tri ‘K0u’ Tin Lam, nişancı SuperMassive'den  Berkay 'Zeitnot' Aşıkuzun ve destek ise SuperMassive'den Mustafa 'Dumbledoge' Kemal Gökseloğlu seçildi.

En iyi koç ise yine SuperMassive'den Daniel 'Exorant' Hume oldu. Sezon genelinde yapılan değerlendirmede ise en iyi oyuncusu Asım Cihat 'fabFabulous' Karakaya oldu. Sezonun en iyi çaylağı Francisco 'Xico' Cruz ve gelişme gösteren oyuncusu Furkan 'Trix' Coruk olarak belirlendi.

Riot GamesLeague of Legends Kış MevsimiAsım Cihat ‘FabFabulous’ KarakayaKim ‘Frozen’ Tae-ilTri ‘K0u’ Tin LamBerkay 'Zeitnot' AşıkuzunMustafa 'Dumbledoge' Kemal Gökseloğluesporesportse-sporLoLDaniel 'Exorant' HumeFrancisco 'Xico' CruzFurkan 'Trix' Coruk
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL