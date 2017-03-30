Mevsimin en iyileri belli oldu!

Riot Games tarafından başlatılan oylama sonucunda sezonun en iyi 5’i ve koçu seçildi. En iyi üst koridor oyuncusu SuperMassive forması giyen Asım Cihat ‘FabFabulous’ Karakaya oldu. Orta koridorda 1907 Fenerbahçe espor’dan Kim ‘Frozen’ Tae-il, ormancı Galakticos’tan Tri ‘K0u’ Tin Lam, nişancı SuperMassive'den Berkay 'Zeitnot' Aşıkuzun ve destek ise SuperMassive'den Mustafa 'Dumbledoge' Kemal Gökseloğlu seçildi.

En iyi koç ise yine SuperMassive'den Daniel 'Exorant' Hume oldu. Sezon genelinde yapılan değerlendirmede ise en iyi oyuncusu Asım Cihat 'fabFabulous' Karakaya oldu. Sezonun en iyi çaylağı Francisco 'Xico' Cruz ve gelişme gösteren oyuncusu Furkan 'Trix' Coruk olarak belirlendi.