Metropolitano'da açılışı yaptılar! Atletico Madrid...

Geçtiğimiz günlerde stat açılışını resmen duyuran Atletico Madrid, Cumartesi günkü maç öncesi taraftarlar için yeni evinde çeşitli etkinlikler organize ediyor.
Takım kaptanı Diego Godin, Wanda Metropolitano’da mücadele etmeye hazır olduklarını belirtirken 68 bin kapasiteli stat için ‘muazzam’ tanımını yaptı.
220 milyon Euroluk bütçeyle, 88 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni stat, Atletico'nun gelirini iki katına çıkarması bekleniyor. Özellikle VIP tribünlerine ağırlık veren Atletico Madrid, proje kapsamında ayrıca geniş yeşil alan, 4 bin araçlık park yeri, 400 kişi kapasiteli oditoryum ve restoran yerleri de taraftarları için hazırladı.
Vicente Calderon Stadı'nın yıkımı ise Madrid Belediyesi'nin belirleyeceği bir tarihte olacak. (Ntvspor)