Messi, kulüp bazında bir çok başarıya imza atsa da milli takımda Dünya Kupası kazanamazsa Maradona’nın gölgesinden hiç kurtulamayacak. Ekvador maçında üç gol atarak takımını Rusya’ya son anda taşıdı ama bunun yetmeyeceğini herkes biliyor. Ondan Rusya’da kupa isteniyor.

Peki bu ‘eşekler’le olacak mı?

Ya da Asprilla haklı mı? Yine bir kıyasla cevap verelim:

Messi’nin takım arkadaşları eşekse, Maradona’nınki neydi?



Bakın Maradona 1986’da Almanya’ya 3-2 yenip Dünya Kupası’nı kaldırırken Arjantin ilk 11’i şöyleydi:



Nery Pumpido

Jose Brown

Jose Cuciuffo

Julio Olarticoechea

Oscar Ruggeri

Sergio Batista

Jorge Burruchaga

Diego Maradona

Hector Enrique

Ricardo Giusti

Valdano



Bu da Messi’li Arjantin’in Ekvador’u 3-1 yenip Rusya biletini alan son kadrosu:



Sergio Romero

Gabriel Mercado

Javier Mascherano

Nicolas Otamendi

Lucas Biglia

Enzo Perez

Marcos Acuna

Dario Benedetto

Lionel Messi

Angel Di Maria

Eduardo Salvio



Maradona’lı Dünya şampiyonu kadrodan Maradona ile birlikte Valdano ve Burruchaga dışında çok fazla öne çıkan isim yoktur.

Oysa Messi’li takımda kendisiyle birlikte Mascherano, Otamendi, Banega, Biglia ve Di Maria gibi isimlerin dışında ilk 11 göremeyen veya hiç çağrılmayan çok sayıda dünya çapında isim var. İşte bir kaç örnek: gustin Icardi, Dybala , Higuain, Pastore, Lamela, Gaitan, Demichelis...

Bu liste uzatılabilir.

Hasılı, Asprilla’nın Messi’nin eşeklerle oynadığı iddiası, Maradona’nın takım arkadaşlarına bakınca pek geçerli değil.