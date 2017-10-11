Messi, kulüp bazında bir çok başarıya imza atsa da milli takımda Dünya Kupası kazanamazsa Maradona’nın gölgesinden hiç kurtulamayacak. Ekvador maçında üç gol atarak takımını Rusya’ya son anda taşıdı ama bunun yetmeyeceğini herkes biliyor. Ondan Rusya’da kupa isteniyor.
Peki bu ‘eşekler’le olacak mı?
Ya da Asprilla haklı mı? Yine bir kıyasla cevap verelim:
Messi’nin takım arkadaşları eşekse, Maradona’nınki neydi?
Bakın Maradona 1986’da Almanya’ya 3-2 yenip Dünya Kupası’nı kaldırırken Arjantin ilk 11’i şöyleydi:
Nery Pumpido
Jose Brown
Jose Cuciuffo
Julio Olarticoechea
Oscar Ruggeri
Sergio Batista
Jorge Burruchaga
Diego Maradona
Hector Enrique
Ricardo Giusti
Valdano
Bu da Messi’li Arjantin’in Ekvador’u 3-1 yenip Rusya biletini alan son kadrosu:
Sergio Romero
Gabriel Mercado
Javier Mascherano
Nicolas Otamendi
Lucas Biglia
Enzo Perez
Marcos Acuna
Dario Benedetto
Lionel Messi
Angel Di Maria
Eduardo Salvio
Maradona’lı Dünya şampiyonu kadrodan Maradona ile birlikte Valdano ve Burruchaga dışında çok fazla öne çıkan isim yoktur.
Oysa Messi’li takımda kendisiyle birlikte Mascherano, Otamendi, Banega, Biglia ve Di Maria gibi isimlerin dışında ilk 11 göremeyen veya hiç çağrılmayan çok sayıda dünya çapında isim var. İşte bir kaç örnek: gustin Icardi, Dybala , Higuain, Pastore, Lamela, Gaitan, Demichelis...
Bu liste uzatılabilir.
Hasılı, Asprilla’nın Messi’nin eşeklerle oynadığı iddiası, Maradona’nın takım arkadaşlarına bakınca pek geçerli değil.