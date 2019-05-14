Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, TB2L'de şampiyon oldu!
Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) play-off finalinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 77-70 yenen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyon oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselmeyi garantileyen iki takımın Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ilk yarıyı da 42-37 önde kapattı.
TB2L'de şampiyonluğa ulaşan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e madalyalarını TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırsat Eser, şampiyonluk kupasını ise TBF Ligler Direktörü Derya Yannier sundu.
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a ise madalyalarını TB2L Koordinatörü Oktay Yılmaz, ikincilik şildini ise TBF Erkek Ligleri Direktör Yardımcısı Özgün Önver takdim etti.
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