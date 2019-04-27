Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü, 1'nci Lig'e çıkmayı garantileyebilir!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemen Belediyespor ve Keçiörengücü, 1'nci Lig'e çıkmayı garantileyebilir!
GeriFutbol Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü, 1'nci Lig'e çıkmayı garantileyebilir!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.04.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü, 1'nci Lig'e çıkmayı garantileyebilir!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü, 1'nci Lig'e çıkmayı garantileyebilir!

Sezon sonunda 3 takımın Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü yarınki maçların arından şampiyonluğu garantileyebilir.

Gruplarını lider bitirecek ekiplerin doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta lideri takip edecek dörder takım ise 1. Lig'e çıkacak son takım olabilmek için play-off oynayacak. Son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 3. Lig'e düşecek.

Ligde 33. hafta heyecanı yarın saat 15.30'da başlayacak müsabakalarla yaşanacak.

- Kırmızı Grup'ta avantaj Menemen Belediyespor'da

Kırmızı Grup'ta son 2 haftaya 67 puanla takipçisi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde giren Menemen Belediyespor, yarın konuk edeceği Şanlıurfaspor karşısında alacağı en az 1 puanla, son maçlar öncesinde 1. Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Grupta 62 puanlı Fatih Karagümrük, 58 puanlı Tuzlaspor, 56 puanlı Manisa Büyükşehir Belediyespor ve 54 puanlı Şanlıurfaspor, play-off barajında yer alıyor. Şanlıurfaspor'u 52 puanla Etimesgut Belediyespor izliyor.

Darıca Gençlerbirliği'nin düşmesinin kesinleştiği Kırmızı Grup'ta 30 puanlı Tokatspor ve 31 puana sahip Konya Anadolu Selçukspor, düşme hattında yer alıyor. Bu iki ekip de 33. haftadaki sonuçlara göre ligden düşebilir.

- Keçiörengücü son 2 haftaya lider durumda girdi

Keçiörengücü'nün 70 puanla Kastamonuspor 1966'nın 2 puan önünde lider durumda bulunduğu Beyaz Grup'ta yarın oynanacak karşılaşmaların ardından Başkent temsilcisinin şampiyonluğunu ilan etme şansı var.

Ligde ilk 5 sırada yer alan Keçiörengücü, Kastamonuspor 1966, Yılport Samsunspor, Sarıyer ve Sakaryaspor'dan biri doğrudan 1. Lig'e çıkacak, diğer 4 ekip ise play-off oynayacak.

Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta 30'ar puanlı Bayrampaşa ve Ankara Demirspor ile 31 puana sahip Hacettepe, son 3 haftaya dezavantajlı girdi.

Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü, 1nci Lige çıkmayı garantileyebilir

- Maç programı

Tüm maçların yarın saat 15.30'da başlayacağı TFF 2. Lig'de 33. haftanın programı şöyle:

- Kırmızı Grup

Menemen Belediyespor-Şanlıurfaspor (Menemen İlçe)
Kahramanmaraşspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)
Zonguldak Kömürspor-BAK Spor (Karaelmas Kemal Köksal)
Darıca Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Darıca İlçe)
Tokatspor-Konya Anadolu Selçukspor (Gaziosmanpaşa)
Tuzlaspor-Bandırmaspor Baltok (Tuzla Belediye Sahası)
Fethiyespor-Pendikspor (Fethiye İlçe)
Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

- Beyaz Grup

Manisaspor-Yılport Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)
Gümüşhanespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gümüşhane Yenişehir)
Ankara Demirspor-Niğde Anadolu (TCDD Ankara Demirspor)
Eyüpspor-İnegölspor (Bağcılar Mahmutbey)
Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
UTAŞ Uşakspor-Keçiörengücü (Uşak 1 Eylül)
Sakaryaspor-Bayrampaşa (Yeni Sakarya Atatürk)
Amed Sportif Faaliyetler-Kastamonuspor 1966 (Diyarbakır)

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Beşiktaş'ta derbi tehlikesi! 2 futbolcu...

Süper Lig'de kritik maç! Trabzonspor'un iddaa oranı düştü...

Mustafa Denizli'den Süper Lig yorumu: Çok enteresan...

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: "Biz de G.Saray maçına atanan hakemlerin..."