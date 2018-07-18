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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.07.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

Mehmet Yiğit: "Burada durmamızın bir anlamı yok"

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Mehmet Yiğit: "Burada durmamızın bir anlamı yok"

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, “Burada çok zorlu bir süreç var. Takımdan sadece 5-6 kişi var onun dışındakiler alttan deneme için gelenler.” dedi.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırılıklarını sürdüren Elazığspor'da antrenmanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Elazığspor'un takım kaptanı Mehmet Yiğit, kötü şartlar altında antrenman yaptıklarını söyledi. 

Mehmet, bu sürecin takımı yeni sezon öncesinde etkilediğini belirterek, “Burada çok zorlu bir süreç var. Takımdan sadece 5-6 kişi var, onun dışındakiler alttan denemeye gelenler. Elazığ şehrinin o kadar imkanı varken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in bizi otelde konaklatması gerçekten Elazığ şehrinin çok büyük bir ayıbı. Yarın öbür gün bizi bu otelden de çıkaracaklar.” diye konuştu. 

Elazığ Belediyesinin takımları için elinden gelen maddi desteği verdiğini anlatan Mehmet Yiğit, sadece belediyeden gelen desteğin yeterli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

“Erzurum Büyükşehir Belediyesi de elinden gelen desteği verdi ancak gerçekten çok kötü bir süreç var. 20 gün sonra maçlar başlayacak ve kamp yapacak eşyamız yok. İnanılır gibi değil. Spor Toto 1. Lig’in takımıyız mahalle ya da amatör bir takım değiliz. Ya bize sahip çıkacaklar ya da yol verecekler. Çünkü burada durmamızın bir anlamı yok.” 

Takımın her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Mehmet, “Sadece Belediye Başkanımızın sahip çıkmasıyla bu iş yürümüyor. Sivil toplum kuruluşları, valilik, milletvekilleri bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak birlikteliği sağlamak zorundayız. Çünkü Elazığ gibi şehirler için böyle kulüpler çok önemli. Birliktelik sağlanırsa biz de burada en iyi şekilde hazırlanırız.” şeklinde konuştu. 

Takımdaki herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını ve takıma sahip çıktığını dile getiren Mehmet Yiğit, "Ben, hocalarım olur olmaz ama Elazığ kendi değerine sahip çıkmak zorunda. Biz zaten sahipleniyoruz ve bu zorlu şartlarda kamp yapmaya çalışıyoruz. Burada gerçekten çok büyük bir yangın var ama bir an önce sesimizi duymak zorundalar. Eğer kulübü kapatma kararı aldılarsa bu bize söylenmeli. Sonuçta biz de kendi ekmek paramız için buradayız ve yolumuza bakarız.” değerlendirmesinde bulundu.

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