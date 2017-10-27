Mehmet Arslan soruyor, Mustafa Denizli yanıtlıyor: Kırılma maçı olabilir

1- Derbide yan hakem Tarık Ongun’a tribünden bir cisim atıldı ve yere yığıldı. Siz hakem olsaydınız, yardımcınıza yapılan saldırıdan sonra derbiyi tatil eder miydiniz?

HAKEM OLSAM BEN DE DERBİYİ TATİL ETMEZDİM

- Ben tatil etmezdim. Önemli olan oyunun tamamlanmasıdır. Evet, yapılan önce ülke adına çok üzücü. Bu maç bir çok ülke de yayınladı. O manada üzüntü verici. Ama Tarık Ongun, Cüneyt Çakır ile konuştu. “Devam edebilecek ruh ve fizik sağlığına sahibim” dedi Çakır da doğru olanı yaptı. Kuralları uygulamak kolaycılıktır. İki karar da çıkabilirdi ama toplum psikolojisi denen bir şey var. Hakem bunu gözetti.

2- Şenol Güneş’in vücut dilinde bir mutsuzluk sezinliyorum. Siz de benimle aynı kanaatte misiniz?

- Ben de gözlemliyorum. Genel görüntü vücut dili böyle. Şenol Hoca’yı da tanıdığım için normal buluyorum. Kendi içinde ne yaşadığını en iyi hoca bilir. Belki “İki şampiyonluk üzerine bir de Şampiyonlar Ligi’ndeki son derece başarılı görüntünün üzerine böyle eleştirileri hak etmiyorum” diyerek, bir kırılganlık yaşıyor olabilir. Bu da insan psikolojisi olarak, doğal kabul edilmeli.

3- Derbi sizin öngördüğünüz gibi cereyan etti. Galibiyeti kaçıran bir taraf var mı? Hocalar korkak mıydı?

TUDOR DA, KOCAMAN DA SEVİNDİ

- Galİbiyeti hiçbiri kaçırmadı. Yani o oyun, bir galip çıkarsaydı çok adil bir sonuç olmazdı.

Derbide biz harika futbol beklemedik fakat bu görüntüyü de beklemedik. Oyunun başında Galatasaray daha iştahlı daha arayışçı bir görüntü verdi. O da çok uzun sürmedi. Esasında beraberlik kimseyi üzen bir sonuç olmadı, belki oyunun son bölümünde Fenerbahçe sayısal üstünlüğü avantaja çeviremedi ama o görüntüde o da olmazdı. Bu sonuç ne Igor Tudor’u ne de Aykut Kocaman’ı üzdü. İşin gerçeği bu. İkisi de önce kaybetmediği için sevindi.

Korkaklık başka bir şey temkinli olmak başka bir şey. Esasında burada maç önesi avantaja sahip taraf G.Saray’dı. Bu avantajı sonuca çevirseydi muhtemelen yarış bir eksik takımla devam ederdi. Şimdi çoklu devam ediyor.

4-Trabzon-G.Saray maçı geçen haftaki derbi kadar bence lig için çok kritik. Sizce bu maçın sonucu ne olur?

TRABZON BÜYÜK MAÇ KAZANMALI

- BİR defa çok zor bir maç olacağı kesin. Yani gollü bir maç olacağını zannetmiyorum. Oyun herhangi bir kırmızı karta sahne olmazsa iki takım açısından da son derece kritik bir maç. Lig için kırılma maçı olabilir. Tabii G.Saray’ın alacağı sonucu sadece kendisi değil onun dışında bir çok takım da yakından takip ediyor. F.Bahçe maçında oyun olarak beklentiye cevap vermedi. Trabzon’un durumuysa malum. Kötü havayı dağıtması için maç kazanması yetmez, büyük maç kazanması onlar adına çok önemli.

Dolayısıyla çok net şekilde söyleyelim: İki takım için de son derece zor bir maç. Galatasaray kazanırsa müthiş olumlu havayı da beraberinde devam ettirecektir.

5- Derbide pek ihtiraslı bir atmosfer oluşmadı. Yabancı ağırlıklı iki kadronun bulunması mı bunu yarattı?

FUTBOL DEĞİL HAKEM KONUŞULDU

- HİÇBİR şey yaratmaz. Derbi havası yerli yabancı kim varsa aynı atmosferi yaşatır. Burada böyle bir görüntü çıkmadı. Yani derbi saha dışında daha fazla yaşandı. Öyle bir oyun ortaya çıktı ki futbol adına konuşulacak bir şey kalmayınca hakem kararları gündemi işgal etti.

6- Beşiktaş, Alanya ve Monaco karşısında nasıl sonuçlar alır?

ALANYA DEPLASMANI ZOR GEÇER

- BEŞİKTAŞ’ın Süper Lig’deki görüntüsüne göre bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçı da zor geçecek. Fakat ben her şeye rağmen “Kazanmaya yakın taraf kim” diye soracak olursan, “Yine de Beşiktaş” derim. Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco karşılaşmasını da Beşiktaş kazanır.

7- Kocaman’ın, fikstür yorumuna göre Kayseri’ye puan vermemesi lazım. Sonuç ne olur?

KAYSERİ DIŞARIDA İYİ AMA F.BAHÇE 3 PUANA YAKIN

- Teknik adamlar o değerlendirmeyi yapar. Kocaman’ın kaybettiği puanları, kime karşı kaybettiğine baktığın zaman her takımın zor olduğu görülecektir. Zoru başarıp başarmamak, rakipten önce kendi takımınla ilgilidir. Dolayısıyla G.Saray, Beşiktaş ve diğerleri ne kadar zor maçlar oynayacaksa F.Bahçe de o kadar zor maç oynayacak.

Maça gelince: F.Bahçe kazanmaya yakın. Kayseri de dışarıda, G.Saray maçı hariç, zorlu bir takım görüntüsü veriyor. Ama şartlar ne olursa olsun F.Bahçe, G.Saray’a kaybetmeyerek, olumlu bir havayı da taşımaya başladı.

8- Beşiktaş, ligde 4 maçtır puan kaybediyor. Sebebi sadece Şampiyonlar Ligi mi?

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA’DAKİ HAVASI, LİGDE OLMUYOR

- Son maçlardaki görüntüsü gerçekten böyle. Baktığında birey olarak da takım olarak da ofansif aksiyonlara en fazla sahip olan takım Beşiktaş.

Ama işte biraz evvel sorduğun gibi Şampiyonlar ligi’nde hem sahada hem dışında daha farklı bir atmosfer oluşuyor. Monaco’yu yendiği takdirde neredeyse liderliğini garantileyecek.

Belki sonraki lig maçlarında da değişir.

9- Abdullah Avcı’nın lig için Avrupa Ligi’ni gözden çıkarması vizyonsuzluk mudur?

AVCI’YA, ‘VİZYONSUZ’ DEMEK, DOĞRU DEĞİL

- Karabük’te yaptığı rotasyon yüzde yüz doğruydu. Çünkü Sevilla ile Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için oynuyordu.

Sevilla maçının telafisi yoktu. Emre’nin son dakikadaki topu gol olsa bugün Şampiyonlar Ligi’ndeydi. Hoffenheim karşılaşmasının ise telafisinin olduğunu düşünmüş olabilir.

Avrupa Ligi’ne iyi başlayamadı. Dolayısıyla burada artık kendini iddialı görmemiş de olabilir.

Lig daha önemli Başakşehir için. Avcı da hedeflerini iyi bilebilecek bir hoca. Dolayısıyla vizyonsuzlukla suçlanması çok doğru değil.

10- Caner Erkin, 6 maç ceza aldı. Bu ceza sizce adil mi ve Beşiktaş, Caner’in yokluğunu arar mı?

GÖRÜNTÜYE GÖRE CEZA VERİLMESİ DOĞRU OLUR

- esasında bu uygulama doğru. Sonrasında görüntülere binaen cezalar verilmeli. Bu, caydırıcı bir unsurdur. Hakemin, gözlemcinin ve temsilcinin kaçıracağı durumlar olabilir. Bu, futbolcuları centilmence davranış biçimine bir zorlama, aynı zamanda da bir tehdittir. Futbolcu yapmasın! Arkasını, dönüp hakemin duymayacağı küfürleri edenler de var.

Ha neden 6 maç? Hakem duysaydı kaç maç alacaktı? Disiplin kurulu bu cezayı bir zemine oturtmalı.

Caner iyi oynuyordu. Önemli bir atak oyuncusu, savunmadan ziyade. Beşiktaş’ın orada görev yapan Adriano ve Tosic gibi isimleri var.