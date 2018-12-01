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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
01.12.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Lider Başakşehir evinde Sivasspor'a yenildi

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Lider Başakşehir evinde Sivasspor'a yenildi

Süper Lig'de 14. hafta maçında lider Medipol Başakşehir evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 30 puanla zirvedeki yerini korurken, Sivasspor puanını 18'e yükseltti.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Attamah (Dk. 46 Frei), Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro (Dk. 89 Soner), Napoleoni, Bajic (Dk. 59 Adebayor)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Ndinga, Hakan, Torje (Dk. 68 Medjani), Robinho (Dk. 90+1 Erdoğan), Emre Kılınç, Muhammet Demir (Dk. 73 Rybalka)
GOLLER: Dk. 35 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Adebayor, Emre, Epureanu (Medipol Başakşehir) - Robinho, Hakan Arslan, Braz (Demir Grup Sivasspor)

Lider Başakşehir evinde Sivasspora yenildi


BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR'A KARŞI ZORLANIYOR 
Medipol Başakşehir son 4 lig maçında Sivasspor'a karşı kazanamıyor. Geçen sezon iki takımın arasında oynana maçlarda Sivasspor rakibini Sivas'ta 15'inci hafta mücadelesinde 1-0 mağlup ederken, 32'nci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sivasspor'un bir alt kümeye düştüğü 2015-2016 sezonunda da Sivasspor 13'üncü haftada Başaşehir ile 2-2 berabere kalırken, aynı skorla 30'uncu haftayı da 1'er puanla tamamladı.

EMRE BELÖZOĞLU İLK 11’E GERİ DÖNDÜ 
Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu ligin 3’üncü haftasında Akhisarspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyerken 11’hafta sonra yine kaptanlık pazubandını koluna taktı ve karşılaşmaya ilk 11’de başladı. 

“TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN SIFIR ATIK”
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maça ‘Temiz bir çevre için sıfır atık’ pankartıyla çıktı.

Lider Başakşehir evinde Sivasspora yenildi

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