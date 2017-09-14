UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi gruplarında tarihindeki ilk maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında bu akşamkarşılaşacakları Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i yenerek, gruba iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, takımın Brezilyalı oyuncusu Junior Caicara ile katıldı.

Medipol Başakşehir Ludogorets Razgrad UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme ve play-off turlarında yer alan turuncu-lacivertli ekip, ilk kez grup aşamasında mücadele edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İstanbul ekibi, grupta oynayacağı bu ilk maçı kazanarak, iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



Avrupa'daki 11. maç



Medipol Başakşehir, Ludogorets ile karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 11. maçına çıkacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.



Avrupa kupalarındaki maçlar

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti. Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmış, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçmişti. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuş, deplasmanda ise rakibiyle 2-2 berabere kalarak elenmişti. Başakşehir, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmıştı.

Hedef 2. galibiyet

Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasında Ludogorets'i mağlup ederek, Avrupa kupalarındaki ikinci galibiyetini de almaya çalışacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde etmişti.



En golcü isim Visca

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor. Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı. Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar ile yapılan ikinci maçta Doka, atmıştı.



Ludogorets'in son 6 yıldır Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım olduğunun altını çizen Avcı, şunları kaydetti:

''Ludogorets, Bulgaristan'ın önemli takımlarından biri. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde grup oynamış, Basel maçları berabere bitmiş. Avrupa kupalarında son 6 senedir deneyimi olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Teknik kapasitesi yüksek, oynamaya müsaade edersen oynamaya müsait bir takım. Özellikle kenar oyuncuları çok hızlı, bir geçiş takımı. Sevilla ve Brugge maçlarındaki gibi topa sahip olmalı ve topun değerini bilmeliyiz. Hem agresif olmalı hem de savunmada doğru pozisyon almamız gereken bir rakiple oynayacağız. Kazanma arzusuyla bu akşamsahaya çıkacağız. Bu seviyede her maç zor. Sahanın içinde sistemimizle, düzenimizle kazanmaya çalışacağız."

Abdullah Avcı, bir basın mensubunun, "Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri neler? Ben çeyrek final oynayabileceğini düşünüyorum." demesi üzerine, "Bunları düşündürebilmek çok güzel. Oyun olarak 3 senedir gelişen bir takımız. Şampiyonlar Ligi'nde iki ön eleme bize çok önemli deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama ilk defa kulüp tarihinde grup maçı oynayacağız. Hep parçadan bütüne gittik. Öncelikli hedef gruptan çıkabilmektir. Eğer gruptan çıkabilirsek bizim için gerçekçi ve ulaşılabilir hedef olur. Ondan sonrasına bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, takımdaki sakat oyuncular hakkında ise "Mossoro bu akşambizle beraber olacak. Son antrenmanda bir problem yaşamazsa. Mahmut'un durumu ise belli değil, şu an itibarıyla sahada koşu yapacak. bu akşambizimle olmayacak gibi duruyor." şeklinde konuştu.



Caicara: "Sahada yüzde yüzümüzü vermemiz lazım"



Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Caicara da Ludogorets ile çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Caicara, yarınki maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "UEFA gruplarında ilk maçımız, iyi başlangıç yaparsak, mükemmel bir giriş yapmış olacağız." dedi. Bir dönem formasını giydiği Ludogorets'in dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Brezilyalı futbolcu, "Ludogorets büyük bir takım. Liginde son 6 yılın şampiyonu. Bu da bir tesadüf değil. Aynı zamanda tecrübeli bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde olsun Avrupa Ligi'nde olsun gerekli tecrübeye sahipler, sahada yüzde yüzümüzü vermemiz lazım. Tüm takım olarak hazır olmamız gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.