Medipol Başakşehir Club Brugge maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Medipol Başakşehir Club Brugge maçı bu akşam oldukça kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam kendi sahasında Belçika'nın güçlü ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Medipol Başakşehir Club Brugge maçı saat kaçta hangi kanalda?

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor.. Temsilcimiz 3-3'ün rövanşında bu akşam Belçika temsilcisini ağırlayacak. Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'teki maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Çaçiara, Attamah, Eprianu, Clchy,- Emre(Gökhan İnler), Mahmut- Visca, Elia, Mossoro, Adebayor

Club Brugge: Horvath,- Engels, Palacios, Denswil, De Bock,- Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,- Vossen, Dennis

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta 3-3 berabere kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan taraf tur atlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise Turuncu-lacivertli temsilcimiz turu geçen taraf olacakken, 3-3'lük skor maçı uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Belçika temsilcisi Brugge olacak.

BRUGGE LİGE İYİ BAŞLADI

Club Brugge, geçtiğimiz hafta sonunda başlayan Belçika Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Lokeren deplasmanına konuk olan Brugge maçı 4-0 kazanmayı başardı. Mavi-siyahlı ekibin gollerini Denis (2), Mechele, ve Miric (k.k) attı.

HAKEM ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN

Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasındaki karşılaşmayı Roman Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.

"HERKES BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYOR"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcu Edin Visca UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması öncesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda basın toplantısı düzenlediler.



Başakşehir’in yıldız oyuncusu Edin Visca bir üst tura çıkmayı çok istediklerini belirtirken şunları söyledi:



"Bu kulüpte herkes bir üst tura çıkmak istiyor. Tek hedefimiz bu. İdmanlarda takımın ne kadar istekli ve konsantre olduğunu gördüm. İlk maçta takımımız fiziksel olarak istediğimiz kapasitede değildi ama aradan 1 hafta geçti ve fiziksel olarak daha üst seviyedeyiz."