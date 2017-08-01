Medipol Başakşehir Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor.. Temsilcimiz 3-3'ün rövanşında yarın Belçika temsilcisini ağırlayacak
Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'teki maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 20:45'te başlayacak. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen Başakşehir'de hedef, bu avantajı koruyarak, Play-off turuna yükselmek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Çaçiara, Attamah, Eprianu, Clchy,- Emre(Gökhan İnler), Mahmut- Visca, Elia, Mossoro, Adebayor
Club Brugge: Horvath,- Engels, Palacios, Denswil, De Bock,- Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,- Vossen, Dennis
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta 3-3 berabere kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan taraf tur atlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise Turuncu-lacivertli temsilcimiz turu geçen taraf olacakken, 3-3'lük skor maçı uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Belçika temsilcisi Brugge olacak.
BRUGGE LİGE İYİ BAŞLADI
Club Brugge, geçtiğimiz hafta sonunda başlayan Belçika Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Lokeren deplasmanına konuk olan Brugge maçı 4-0 kazanmayı başardı. Mavi-siyahlı ekibin gollerini Denis (2), Mechele, ve Miric (k.k) attı.
HAKEM ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN
Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasındaki karşılaşmayı Roman Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.