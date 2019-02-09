Medipol Başakşehir BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta?
Medipol Başakşehir'in konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. İşte karşılaşma öncesi dikkat çeken istatistikler
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci bu akşamın ilk üç maçını kazanmayı başardı. Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor. Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.
Karşılaşma öncesi istatistikler
Sezonun ilk yarısında Başakşehir'in BB Erzurumspor'u 1-0 yendiği maç, iki takım arasında oynanan ilk Süper Lig karşılaşmasıydı. Başakşehir, Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlarla ilk devrede oynadığı üç maçı da kazandı.
Bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı ilk üç maçı kaybeden BB Erzurumspor, daha sonraki üç karşılaşmada mağlup olmadı. İç sahada oynadığı son 32 Süper Lig maçının 30'unda gol atan Başakşehir, gol sevinci yaşayamadığı iki karşılaşmayı kaybetti.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen iki takımdan biri BB Erzurumspor. Süper Lig'in 2018/19 sezonunda ilk golü ortalama süre olarak en erken bulan takım Başakşehir , ilk golü en geç yiyen ekip ise BB Erzurumspor. Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalarında kalesinde gören takım BB Erzurumspor.
Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son altı golün tamamında Edin Visca'nın doğrudan katkısı var. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan oyuncu Edin Visca. Erzurumspor'un deplasmanda bulduğu son dört golün ikisini rakipler kendi kalelerine attı.
Her sezon daha iyi bir Başakşehir
Spor Toto Süper Lig’in zirvesinde bulunan ve en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, ligin 20’nci haftaları geride kaldığında en iyi puan ortalamasını yakaladı. Ligde yer aldığı sezonlara bakıldığında her geçen yıl daha da üstüne koyarak ilerleyen turuncu lacivertlilerin performansı her geçen yıl biraz daha artmakta.
2014-2015 sezonuyla birlikte Süper Lig’e ’merhaba’ diyen Medipol Başakşehir, 20’nci haftada 6’ncı sırada yer alırken 32 puan topladı. Bu süreçte 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan turuncu lacivertliler 27 gol atarken, 15 golü kalesinde gördü.
2015-2016 sezonunda 34 puan topladığı 20’nci haftayı 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri 30 gol atarken kalesinde gördüğü 21 gole engel olamadı.
Sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 2016-2017 sezonunda ise 42 puan toplayan turuncu lacivertli takım 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 20’nci haftayı geçen Başakşehir, 37 gol atarken 16 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.
Şampiyonluk yarışının değişilmezi olarak lige renk katan Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda da ligin ilk yarısını lider kapatırken 20’nci haftası tamamlanan yarışta 13 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonunda 43 puanı hanesine yazdırdı. 40 gol atan ekip kalesinde de 19 gol gördü.
8 puan farklı Galatasaray’ın önünde liderliğini sürdüğü 2018-2019 sezonunda şampiyonluk kupasını kimseye bırakmak istemeyen Başakşehir, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 44 puan topladı. 31 gol atan turuncu lacivertliler 10 gole ise engel olamadı.
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