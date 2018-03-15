Mascherano Pique'nin izinden gidiyor
Barcelona’nın eski oyuncusu Javier Mascherano espor dünyasına yatırım yapan futbolcular arasına girdi.
Latin Amerika'da faaliyet gösteren eSports Planet isimli bir ajansla ortaklığa giden Mascherano’nun öncelikli hedefi hem içerik geliştirmek hem de turnuvalar düzenlemek.
Javier Mascherano anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Avrupa, ABD ve APAC bölgelerinde espor son derece önemli. Ancak Latin Amerika büyümek için ideal bölgelerden biri. Bu bölgede espora öncülük etmek için yaptığım ortaklıktan son derece memnunum” dedi.
eSports Planet’in CEO'su Robert Borrego da ortaklık konusunda, “Latin Amerika’da esporu geliştirmek için Javier’le güçlerini birleştirmekten çok gururlu ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique de kurduğu espor şirketi ve Konami ile yaptığı ortaklıkla biliniyor.
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