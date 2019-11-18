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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Marte Fighting Community'den kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi

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Marte Fighting Community'den kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi

Türkiye Kick Boks Şampiyonu Onur Teker ve Profesyonel Muay Thai Antrenörü Yakup Güçlü’nün kurucusu olduğu Marte Fighting Community; tam ekipmanlı Crossfit, profesyonel dövüş sanatları ve yoga eğitimleriyle üyelerine 360 derece kapsamlı bir spor salonu hizmeti sunuyor.

Marte Fighting Community kurucusu Yakup Güçlü, zaman içerisinde kadınlara bu sporun ne kadar büyük kazanımlar sağladığını, kendi içlerindeki potansiyelle tanıştıklarında daha da güçlendiklerini gördü. Kadınların daha güçlü bireyler olarak toplumda var olmalarını her zaman destekleyen Yakup Güçlü, bu konuyla alakalı olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Projenin mimarı başarılı sporcu Yakup Güçlü “Bu projeyi ortağım Onur Teker ile beraber, artan kadına şiddet olayları karşısında, tepkimizi yararlı bir şekilde dile getirmek için başlattık. Bunun için 2 farklı seviyede sınıf oluşturduk. Başlangıç ve orta seviye box, kickbox ve muay thai sınıfları olarak ikiye ayırdık. 4 ay gibi bir sürede, 2 ay başlangıç, 2 ay orta seviye olmak üzere; hiçbir ücret talep edilmeden kadınlara ders verilecek. Bu derslerin amacı kadınlarımızın potansiyellerinin farkına varması, tehlikelerle baş etme imkanı sağlaması ve tabii ki sporu yaşam stili haline getirmelerine katkı sağlamak olacak” şeklinde konuştu.

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