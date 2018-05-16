Marsilya Atletico Madrid UEFA final maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri

Marsilya Atletico Madrid UEFA Kupası final maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl finale kalan iki takım Fransa'dan Marsilya ve İspanya'dan Atletico Madrid oldu. Madrid ekibi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Maçın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Marsilya Atletico Madrid UEFA Kupası final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

KADROLAR

Atletico Madrid: Oblak, Godin, Gimenez, Lucas, Vrsaljko, Gabi, Saul, Koke, Correa, Griezmann, Costa

Marsilya: Mandanda, Rami, Gustavo, Amavi, Sarr, Sanson, Anguissa, Ocampos, Payet, Shauvin, Germain

İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının bu akşam finalde karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi'nin en golcüsü İsveçli Henrik Larsson oldu.

UEFA Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda İsveçli Henrik Larsson bulunuyor. Feyenoord, Celtic ve Helsingborgs takımlarıyla çıktığı maçlarda eleme karşılaşmaları dahil 40 golle turnuvanın gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu olan İsveçli eski futbolcuyu, 34 golle Hollandalı Klaas Jan Huntelaar ve 31'er golle Kolombiyalı Radamel Falcao ile İspanyol Aritz Aduriz izledi.

Atletico Madrid, kupada finale kadar yaptığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetlik performans ortaya koydu. İspanyol ekibinin en golcü futbolcusu Antoine Griezmann (4) oldu.



UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, finale gelene kadar 8 maçta sadece bir kez yenildi. Diego Simeone teknik direktörlüğündeki Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti. Madrid ekibi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İspanya temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma, Chelsea ve Karabağ'ın olduğu C Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İspanyol ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Son 32 turunda Kopenhag, son 16 turunda Lokomotiv Moskova'yı eleyen Atletico Madrid, çeyrek finalde Sporting Lizbon, yarı finalde de Arsenal'i geçerek finalin yolunu tuttu.

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Marsilya Atletico Madrid UEFA Final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Marsilya Atletico Madrid UEFA Final maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.



En golcü Griezmann



Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Fransız yıldızı Antoine Griezmann oldu. Griezmann kupada 4 gole imza attı. Saul Niguez 3, Kevin Gamiero, Koke, Diego Costa ve Fernando Torres ikişer, Vitolo ve Angel Correa ise birer kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Avrupa'nın iki numaralı kupasında bu yıla kadar 15 takımı finallerde mücadele eden İspanyollar, 10 defa mutlu sona ulaştı - İspanya'yı 9 kupa zaferiyle İtalya, 8 şampiyonlukla da İngiltere izledi - Fransız ekipleri, bu organizasyonda çıktıkları 4 finali de kaybetti



Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İspanya takımları oldu. İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 15 takımla finallerde temsil edildi ve 10 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı.

İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti. İspanyolların 16'ncı kez finale çıkacağı kupada, Fransızlar 5'inci defa finalde mücadele edecek.

Fransızlar final kazanamıyor

İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla şampiyonluk için karşılaşacak Marsilya, Fransa ekiplerinin bu organizasyonun finalinde yaşadığı şanssızlığı kırmaya çalışacak. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 4 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı. İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi. Finalde bu akşam sahaya çıkacak Marsilya, 1998-1999'un finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. Marsilya, 2003-2004 finalinde ise İspanya'nın Valencia takımı karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 824 milyon avroluk final

Finalde kozlarını paylaşacak Atletico Madrid ile Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin avro - Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya ise 187 milyon 900 bin avro piyasa değerine sahip - Atletico Madrid'de Griezmann 100 milyon avro, Olympique Marsilya'da ise Thauvin 28 milyon avro ile en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.

En çok forma giyen oyuncu Bergomi



UEFA Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu, İtalyanların unutulmaz ismi Giuseppe Bergomi oldu.

Bergomi, Inter formasıyla 96 UEFA Kupası maçına çıktı. Frank Rost, Werder Bremen, Schalke 04 ve Hamburg formalarıyla 90 maçla ikinci, Yunan forvet Dimitris Salpingidis ise PAOK ve Panathinakos formalarıyla 76 maçla üçüncü sırada yer aldı.



İlk gol Güney Afrikalı futbolcudan



Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası adı altında 1955'te başlayan organizasyonun ilk maçı 4 Haziran 1955'te İsviçre'de Charlton ile Basel arasında oynandı.Charlton'ın 5-0 kazandığı bu maçta kupanın ilk golünü de İngiliz takımının Güney Afrikalı oyuncusu Eddie Firmani attı. Turnuvanın ilk hat-trick'ini Arsenal'ın forveti Cliff Holton yaptı. 1971'de UEFA Kupası adı altında düzenlenen ilk kupayı İngiliz takımı Tottenham müzesine götürdü. Başlangıçta iki ayaklı finallerle oynanan kupada, 1998'den itibaren tarafsız sahada yapılan tek maçlı finallere dönüldü. Paris'teki Parc des Princes'te Inter ve Lazio arasında oynanan bu finali Inter takımı 3-0 kazandı.



En çok kazanan Reyes



Bu sezon İspanya İkinci Lig ekibi Cordoba'nın kadrosunda bulunan Reyes, Atletico Madrid ile 2010 ve 2012, Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere kupada 5 kez mutlu sona ulaştı. İngiliz Ray Clemence, Fransız Kevin Gameiro, İtalyan Giuseppe Bergomi, Nicola Berti, İspanyol Daniel Carriço, Coke, Vitolo ve Vicente Iborra ile Portekizli Beto, UEFA Kupası sevincini üçer kez yaşadı.



Bergomi ve Berti, kupayı 1991, 1994 ve 1998 yıllarında Inter formasıyla kaldırdı. Clemence, 1973 ve 1976 yıllarında Liverpool formasıyla, 1984'te de Tottenham takımıyla kupaya uzandı.



Gameiro, Carriço, Coke, Vitolo ve Iborra, Sevilla ile üçer kez kupayı kaldırdı. Beto ise Sevilla'da 2, Porto'da bir olmak üzere UEFA Kupası'nda 3 defa şampiyonluk gördü.

Bir sezonda en çok gol atan Falcao



Monaco'da forma giyen Falcao, 2010-2011 sezonunda Porto'da attığı 17 golle, UEFA Kupası tarihinde bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı. Kolombiyalı futbolcu Falcao, söz konusu sezonda oynadığı 14 maçta fileleri 17 kez havalandırıp büyük bir başarıya imza attı. Alman Jürgen Klinsmann ise 1995-1996 sezonu finalinde, Fransa'nın Bordeaux takımını toplamda 5-1'lik averajla yenerek şampiyon olan Bayern Münih'in, o sezon attığı 32 golün 15'ini kaydetmişti. Ipswich Town'ın santrforu John Wark 1980-1981 sezonunda kupayı kazanan takımı adına, Geertruida Maria Geels ise 1975-1976 sezonunda Ajax formasıyla 14'er gol atarak bir sezonda en çok gol atan üçüncü oyuncular olarak dikkati çekti.



5 gol birden atan futbolcular



UEFA Kupası'nda bir maçta 5 gol birden atan 5 futbolcu yer alıyor. Eintracht Braunschweig, 1971-1972 sezonunda Glentoran'ı 6-1 yenerken, Ludwig Bründl 5 gol birden atarak tarihe geçti. Daha sonra 1976'da Derby County'nin Finn Harps'ı 12-0 yendiği maçta Kevin Hector, 1984-1985 sezonunda Lüksemburg'un Red Boys Differdange takımına Ajax'tan Marco van Basten, 1992'de Valencia önünde Napoli adına Uruguaylı Daniel Fonseca ve 2016'da Genk karşısında Athletic Bilbao formasıyla Aritz Aduriz 5 gol atarak rekora ortak oldu.



14-0'lık rekor



UEFA Kupası'nın en farklı galibiyetini Hollanda'nın Ajax takımı, Lüksemburg'un Red Boys Differdange ekibini 14-0 yenerek elde etti. 1984-1985 sezonundaki eşleşmenin Lüksemburg'da oynanan ilk karşılaşması ise 0-0 sona ermişti.



İki maçta toplam 21 gol



Bir başka Hollanda takımı Feyenoord ise kupada bir eşleşmede en çok gol atan ekip olarak rekor kırdı. Feyenoord, 1972-1973 sezonunda Lüksemburg takımı Rumelange ile yaptığı iki maçta 21 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı. Hollanda ekibi, ilk maçı 9-0, rövanşı da 12-0 kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı.