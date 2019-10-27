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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Marquez'den peş peşe 5. galibiyet

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Marquez'den peş peşe 5. galibiyet

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Avustralya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 17. ayağı, Avustralya'nın Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapıldı.

Şampiyonluğu garantileyen Marc Marquez, 3. cepten kalktığı yarışı son turda yaptığı atakla ilk sırada bitirdi. 26 yaşındaki İspanyol sürücü, üst üste 5, bu sezon 11, kariyerindeki 55. MotoGP zaferine ulaştı.

Marquez ile liderlik mücadelesi veren Monster Energy Yamaha pilotu Maverick Vinales, son turda motosikletinin kontrolünü kaybederek 2. sırada götürdüğü yarışa veda etti.

Bitiş çizgisini liderden 11.4 saniye sonra geçen LCR Honda'dan Cal Crutchlow 2'nci, Marquez'in 14.5 saniye gerisindeki Pramac takımından Jack Miller ise 3. oldu.

MotoGP'de 7 şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha), kariyerinin 400. yarışını 8. sırada tamamladı.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 375 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 240
3. Alex Rins (İspanya): 183
4. Maverick Vinales (İspanya): 176
5. Danilo Petrucci (İtalya): 169

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