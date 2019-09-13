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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
İHA
13.09.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Marmaris'te finişi Lappi geçti

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Marmaris'te finişi Lappi geçti

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci gün büyük bir heyecan yaşandı.

Red Bull sporcularının damga vurduğu günde Esapekka Lappi, liderliği elde etti. Son 6 yılın şampiyonu ve bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin 2.00.11.4’lük derecesiyle ikinci olurken, Thierry Neuville 3. sırada yer aldı. Türkiye Rallisi’nde üçüncü gün 6 etap geçilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11'inci ayağı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci gün heyecanı yaşandı. Üst üste ikinci kez dünyanın en iyi pilotlarının ağırlayan Marmaris’te gerçekleşen 6 etap sonunda Red Bull sporcuları zirvede yer aldı. İkinci gün sonunda Esapekka Lappi, 1.59.53.7’lik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 2.00.11.4’lük derecesiyle Fin takım arkadaşının gerisinde 2'nci sırada yer aldı.

Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları ikişer kez geçildi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede bir diğer Red Bull sporcusu Belçikalı Thierry Neuville ise 2.00.12.1’lik derecesiyle genel klasmanda 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye Rallisi’nde üçüncü günde pilotlar Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarını ikişer kez geçecek. Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin tüm heyecanı, cumartesi 14.50 ve pazar günü de 22.00’de RedBull.com/motorsporlari ve Red Bull TV’den de takip edilebiliyor.

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