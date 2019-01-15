Marcao kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Marcao hakkında tüm detaylar
Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun kim olduğu ve kariyeri, başta Galatasaray taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever tarafınfan merak ediliyor. Peki, Marcao kimdir?
Tam adı Marcos Do Nascimento Teixeira olan Brezilya'lı genç oyuncu, bu sezon formasını giydiği Chaves'te 17 lig maçında forma giyip 2 gol attı. İşte, Galatasaray'ın yeni transferi Marcao hakkında tüm detaylar...
Marcao, 5 Haziran 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Brezilya liginde mücadele eden Atletico Paranaense formasıyla başlayan Marcao, yine aynı ligde yer alan AC Goianiense (GO) takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Bir müddet burada forma giydikten sonra bu kez Portekiz'in Rio Ave FC takımına kiralık olarak gönderilen Marcao, geçtiğimiz transfer döneminde Chaves forması giymeye başlamıştı.
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