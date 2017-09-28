Manuel Fernandes'ten tarihi hat-trick!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci hafta maçında Lokomotiv Moskova evinde Zilin'in konuk ediyor. Mücadeleye hızlı bir giriş yapan ev sahibi kısa sürede farka koştu.
Henüz 17. dakikada skoru 3-0'a getiren Rus ekibinde gollerin sahibi ise Manuel Fernandes oldu. 14 dakika 42 saniye içinde biri penaltıdan olmak üzere 3 gole imza atana eski Beşiktaşlı oyuncu Fernandes, böylece Avrupa Ligi tarihinin en hızlı hat-trick'ini yapmış oldu.
Lokomotiv Moskova, grubun ilk maçında Kopenhag ile 0-0 berabere kalmıştı.