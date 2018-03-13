Manchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Manchester United Sevilla maçı bu akşam heyecan dolu bir müdacadeleye sahne olacak. İlk karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı. Şimdi gözler İngiltere de oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Manchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son dokuz iç saha maçının sadece birini kaybetti. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönen 30 takımın 21'i tur atlamayı başardı. Manchester United, Devler Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son 15 maçın hiçbirinde iki ya da daha fazla gol atamadı. Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı hiçbir İngiltere deplasmanında galip gelemedi.
Manchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Manchester United Sevilla maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
United, 2011'deki finalin ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz eleme maçının sadece birini kazanabildi. Bu turnuvada oynadığı ilk altı deplasman maçının dördünü kazanan Sevilla, daha sonra çıktığı 12 karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılabildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'dan daha az gol yiyen tek takım Barcelona. Şampiyonlar Ligi macerasına devam eden takımlar arasında Porto'nun ardından kalesinde en fazla gol gören ekip Sevilla. Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 69 iç saha maçında sadece yedi kez yenilen Jose Mourinho, bu mağlubiyetlerin beşini İspanyol takımlarından aldı. Wissam Ben Yedder, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde asist yapmadan en fazla gol atan oyuncu.
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