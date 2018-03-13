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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerManchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Spor Arena Manchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
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Spor Arena
13.03.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Manchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Manchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Manchester United Sevilla maçı bu akşam heyecan dolu bir müdacadeleye sahne olacak. İlk karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı. Şimdi gözler İngiltere de oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Manchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son dokuz iç saha maçının sadece birini kaybetti. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönen 30 takımın 21'i tur atlamayı başardı. Manchester United, Devler Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son 15 maçın hiçbirinde iki ya da daha fazla gol atamadı. Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı hiçbir İngiltere deplasmanında galip gelemedi.

Manchester United Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Manchester United Sevilla maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

United, 2011'deki finalin ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz eleme maçının sadece birini kazanabildi. Bu turnuvada oynadığı ilk altı deplasman maçının dördünü kazanan Sevilla, daha sonra çıktığı 12 karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılabildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'dan daha az gol yiyen tek takım Barcelona. Şampiyonlar Ligi macerasına devam eden takımlar arasında Porto'nun ardından kalesinde en fazla gol gören ekip Sevilla. Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 69 iç saha maçında sadece yedi kez yenilen Jose Mourinho, bu mağlubiyetlerin beşini İspanyol takımlarından aldı. Wissam Ben Yedder, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde asist yapmadan en fazla gol atan oyuncu.

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