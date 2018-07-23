Manchester City'den Miralem Pjanic için Juventus'a 100 milyon Euro
İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, İngiltere Premier Ligi’nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City’nin, Miralem Pjanic’i istediğini öne sürdü.
İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, İngiltere Premier Ligi’nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City’nin, Miralem Pjanic’i istediğini öne sürdü. Haberde City’nin hocası Pep Guardiola’nın orta sahaya Bosna Hersek’li oyuncuyu katmayı amaçladığı belirtildi.
Ada temsilcisinin bu transfer için 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Juventus’a 100 milyon Euro (561 milyon TL) bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı bildirildi. (Fanatik)
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