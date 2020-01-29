İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Manchester City beraberlik elde etmesi halinde Manchester United'i egale ederek bir üst tura çıkacak. Peki, bir üst tura çıkan takımın final etabında mücadele edeceği Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçı kapsamında Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak olan 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Manchester City ile Manchester United arasındaki son 10 maç;