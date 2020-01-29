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Spor Arena
Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City Manchester United maçı ile İngiltere Lig Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. İlk maçta 3-1'lik skorla galip ayrılan Manchester City, bu kez kendi evinde rakibini ekarte etmek için sahaya çıkacak. Peki, derbi mücadelesine tanık edecek olan Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Manchester City Manchester United maçı öncesi bazı detaylar

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Manchester City beraberlik elde etmesi halinde Manchester United'i egale ederek bir üst tura çıkacak. Peki, bir üst tura çıkan takımın final etabında mücadele edeceği Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?  

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçı kapsamında Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak olan 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Manchester City ile Manchester United arasındaki son 10 maç;

2016/2017İNP10.09.2016 MS  Man Utd1 - 2Man City  
2016/2017 İNLK26.10.2016 MS  Man Utd1 - 0Man City  
2016/2017 İNP27.04.2017 MS  Man City0 - 0Man Utd 
2017 HAZ21.07.2017 MS  Man Utd2 - 0Man City  
2017/2018 İNP10.12.2017 MS  Man Utd1 - 2Man City  
2017/2018 İNP07.04.2018 MS  Man City2 - 3Man Utd  
2018/2019 İNP11.11.2018 MS  Man City3 - 1Man Utd  
2018/2019 İNP24.04.2019 MS  Man Utd0 - 2Man City  
2019/2020 İNP07.12.2019 MS  Man City1 - 2Man Utd  
2019/2020 İNLK07.01.2020 MS  Man Utd1 - 3Man City  
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