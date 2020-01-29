Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester City Manchester United maçı ile İngiltere Lig Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. İlk maçta 3-1'lik skorla galip ayrılan Manchester City, bu kez kendi evinde rakibini ekarte etmek için sahaya çıkacak. Peki, derbi mücadelesine tanık edecek olan Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Manchester City Manchester United maçı öncesi bazı detaylar
İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Manchester City beraberlik elde etmesi halinde Manchester United'i egale ederek bir üst tura çıkacak. Peki, bir üst tura çıkan takımın final etabında mücadele edeceği Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçı kapsamında Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak olan 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Manchester City ile Manchester United arasındaki son 10 maç;
|2016/2017
|İNP
|10.09.2016
|MS
|Man Utd
|1 - 2
|Man City
|2016/2017
|İNLK
|26.10.2016
|MS
|Man Utd
|1 - 0
|Man City
|2016/2017
|İNP
|27.04.2017
|MS
|Man City
|0 - 0
|Man Utd
|2017
|HAZ
|21.07.2017
|MS
|Man Utd
|2 - 0
|Man City
|2017/2018
|İNP
|10.12.2017
|MS
|Man Utd
|1 - 2
|Man City
|2017/2018
|İNP
|07.04.2018
|MS
|Man City
|2 - 3
|Man Utd
|2018/2019
|İNP
|11.11.2018
|MS
|Man City
|3 - 1
|Man Utd
|2018/2019
|İNP
|24.04.2019
|MS
|Man Utd
|0 - 2
|Man City
|2019/2020
|İNP
|07.12.2019
|MS
|Man City
|1 - 2
|Man Utd
|2019/2020
|İNLK
|07.01.2020
|MS
|Man Utd
|1 - 3
|Man City
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