Voleybol
AA
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Maliye Piyango'nun konuğu Bunge
Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalya'nın Bunge takımını konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak.
İtalya'da yapılan ilk karşılamayı 3-0 kazanan Maliye Piyango, rövanş mücadelesine büyük avantajla çıkacak.
Maliye Piyango, turu geçmesi durumunda finalde Gazprom-Ugra (Rusya)-Olympiacos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
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