Luka Modric kimdir? Hangi takımda oynuyor
2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı formasıyla çıktığı maçlarla dikkatleri üzerine çeken Luka Modric'in kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Başarılı futbolcu hakkında merak ettikleri konuları internette araştıran futbolseverler, özellikle Luka Modric'in hangi kulüp takımının formasını giydiğini sorguluyor. Peki, Luka Modric kimdir? Hangi takımda oynuyor?
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda adından sıklıkla söz ettiren Luka Modric, turnuvada gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor. Takımının en kritik isimlerinden biri olan Luka Modric'in kulüp kariyerini ve daha önce hangi takımlarda oynadığını merak eden vatandaşlar da Hırvat yıldız hakkında bilgi almak amacıyla araştırma yapıyor. İşte, 2018 Dünya Kupası'nın yıldızlarından Luka Modric hakkında merak edilen detaylar...
LUKA MODRİC KİMDİR?
9 Eylül 1985 tarihinde Zador şehrinde dünyaya gelmiştir. 1996 yılında Zadar kulübünün altyapısında eğitim almaya başlayan Modric, burada geçirdiği 5 yılın ardından 2002 yılında henüz 17 yaşında iken Dinamo Zagreb’e transfer olmuştur. 2003 yılında henüz 18 yaşındayken formasını giydiği Dinamo Zagreb'te, 94 maçta 26 gol attı. 2008'de Tottenham'a transfer olan Modric, 2012 yılına kadar İngiliz takımında çıktığı 127 maçta 13 gol attı.
Luka Modric 2012 Ağustos ayında İspanyol ekibi Real Madrid'e imza attı. İspanyol ekip bu transfer için Tottenham'a toplamda 33 milyon pound ödeyecek. Son olarak Real Madrid'deki ilk maçına Barcelona ile Supercopa de España maçına çıktı. Son 10 dakika oynayabilen Modrić 127 maçlık kariyerinde hiç kupa zaferi göremezken oynadığı 10 dakikalık maçta yeni kulübünde ilk kupa sevincini yaşadı. Real Madrid forması ile ilk golünü 10.haftada 4-0 kazanılan Real Zaragoza maçında 90+2. dakikada atmıştır. Günümüzde hala Real Madrid forması giyen futbolcu takımıyla birlikte çok sayıda maça çıkmıştır ve sözleşmesi 2020 yılına kadar devam edecektir.
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