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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Luiz Gustavo kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

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Luiz Gustavo kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Gustavo, Fenerbahçe transferi ile gündeme gelmesinin ardından birçok futbolseverin araştırdığı isim oldu. Kariyeri boyunca Almanya, Brezilya ve Fransa kulüplerinde forma giyen Luiz Gustavo, yeni sezonda Fenerbahçe ile anılıyor. Peki, Luiz Gustavo kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Luiz Gustavo, 23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'nın Pindamonhangaba kentinde dünyaya geldi. 2006 yılında Universal FC Largo kulübünde amatör olarak futbola başlayan Gustavo, 2007 yılında Corinthians takımında transfer olmuştur. Sırasıyla Hoffenheim'da bir yıl kiralık olarak forma giymesinin ardından 2008 yılında 1 milyon euro bedelle Alman ekibine transfer edilen oyuncu, 2011 yılında Bayern Münih'e 17 milyona transfer olmuştur.

2013 yılında Wolfsburg'a 16 milyon euro bedelle giden oyuncu, 2017 yılında ise adresini 10 milyon euro bedelle Marsilya olarak belirlemiştir.

Orta saha, ön libero mevkisinde forma giyen Gustavo, ihtiyaç halinde sol bek ve stoper olarak da görev alabilmektedir. 1,87 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.

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