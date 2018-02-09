Lucescu transferi duyurdu! 'Manchester City'e gidecek'
A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu Shakhtar'dan eski öğrencisi Fred'in Manchester City'e transfer olacağını söyledi.
Ara transfer döneminde adı bir çok dev kulüple anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yeni takımını eski hocası Mircea Lucescu duyurdu.
Rumen teknik adam ESPN'e yaptığı açıklamada, Fred'in yaz transfer döneminde Manchester City takımına katılacağını söyledi.
24 yaşındaki futbolcunun Shakhtar'ın en iyi oyuncusu olduğunu ifade eden Lucescu, "Sol tarafta biraz başına buyruk oynuyordu. Ben de onu orta sahaya kaydırdım. Şu an Shakhtar'ın en iyisi. Fernandinho'nun gittiği gibi Manchester City'e transfer olacak" dedi.
Ön liberoda görev yapan Fred, Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 142 maçta 13 gol atarken 12 asist kaydetti.
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