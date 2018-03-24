Lucescu, Mehmet Topal ve Gönül’den vazgeçmeyecek
Yaşları nedeniyle eleştirilen Mehmet Topal ve Gökhan Gönül’ün performanslarından memnun kalan Lucescu, iki oyuncuyu bundan sonra da oynatacak.
A Milli Futbol Takımı, yeni forması ve gençleştirilmiş kadrosuyla çıktığı ilk maçta İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup ederken, ortaya koyduğu futbolla teknik direktör Mircea Lucescu’dan tam not aldı.
Ay yıldızlı ekibin mücadele arzusunu çok beğenen Rumen çalıştırıcı, özellikle de takıma ağabeylik yapmaları için aldığı Mehmet Topal ve Gökhan Gönül’den memnun kaldı. Lucescu, yaşları nedeniyle eleştirilen iki futbolcudan kesinlikle vazgeçmeyeceğini ifade etti.
Karşılaşma sonrası yardımcılarına milli takımı değerlendiren Lucescu, “İrlanda karşısındaki oyunumuz oldukça başarılıydı. Bu futbolu sürekli hale getirmeliyiz. İşimiz kolay değil ama başaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.
ABDÜLKADiR ÇIKARILDI
ÖTE yandan, Ümit Milli Takım’ın İsveç ile oynadığı maçta adalesinden sakatlanan Abdülkadir Ömür A Milli Takım’dan çıkarıldı. Yine aynı karşılaşmada forma giyen Mehmet Zeki Çelik ise A Milli Takım’a döndü. Dizindeki sakatlığı geçen Cengiz Ünder de Karadağ’da forma giyebilecek.
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