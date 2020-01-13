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GeriDiğer Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde
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DHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 23:34,Son Güncelleme:/

Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde

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Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde

İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 2020 3’üncü Kış Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi, 3x3 Karışık Buz Hokeyi disiplininde temsil eden sporcular Sidre Özer ve Kerem Alsan yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen sporculardan Kerem Alsan TSİ 14:00’te başlayacak müsabakada Sidre Özer ise TSİ 15:30’da başlayacak müsabakada final oynamak için ter dökecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Spor ve branş tarihimizde ilk kez olimpiyat oyunlarına katılım sağladık ve şimdi madalya heyecanı yaşıyoruz. Sporcularımıza yarı final müsabakalarında başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize olimpiyat madalyası getirmek nasip olur” dedi.

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