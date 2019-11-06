Lokomotiv Moskova Juventus maçı en zaman saat kaçta hangi kanalda? Merih Demiral oynayacak mı?
Lokomotiv Moskova Juventus maçı, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İtalyan temsilcisinin grubunda liderlik pozisyonunu koruması için önem arz edecek. Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Juventus, bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde yerini koruyacak. Peki, Merih Demiral'ın da oynayıp oynamayacağının merak edildiği Lokomotiv Moskova Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Lokomotiv Moskova Juventus maçı için geri sayım devam ederken Milli futbolcumuz Merih Demiral için araştırmalar devam ediyor. Taraftarların Teknik Direktör Maurizio Sarri'den oynatılmasını istediği Merih Demiral, Lokomotiv Moskova Juventus maçında kadroda beklenecek. Peki, Lokomotiv Moskova Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
LOKOMOTİV MOSKOVA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. Hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova, Juventus'u konuk edecek. 6 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçta Merih Demiral'ın oynaması bekleniyor.
Bu sezon Juventus'ta sadece 1 maça çıkabilen Merih Demiral'a forma şansı doğdu.
İtalyan ekibinin ilk 11'inde oynayan savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, sakatlığı sebebiyle Rusya'ya götürülmedi.
Hollandalı stoper yerine Juventus'ta iki aday bulunuyor: Daniele Rugani ve Merih Demiral...
MERİH, RUGANI'NİN ÖNÜNDE
Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin Merih Demiral'ı bir adım önde gördüğü ve Lokomotiv Moskova maçında stoper olarak Milli futbolcuyu oynatacağı belirtildi.
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