Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı bu hafta oldukça kritik bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında bu hafta temsilcimiz Galatasaray ya tamam ya devam karşılaşmasına çıkacak. Deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet olacak. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında bu hafta temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rusya'nın köklü takımı Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Oynanan 4 maçta 4 puan toplayan temsilcimiz Galatasaray bu hafta kazanıp, Schalke'nin kaybetmesini bekleyecek. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Central Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:55'de başlayacak. Mücadelenin beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
LOKOMOTİV MOSKOVA EVİNDE KAYBETTİ
Galatasaray’ın çarşamba günü Rusya’da konuk olacağı Lokomotiv Moskova, ligde sahasında Ural’ı ağırladı. 26. dakikada Smolov’un golüyle öne geçen Lokomotiv, 31’de Kulakov, 51’de de El Kabir’in gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Böylece Moskova’nın puanı 25’te kaldı.
GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maç haftasındaki Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen idmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra 10 dakika süren eğitsel çalışmalar yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova karşılaşması için yarın saat 11.00’de özel bir uçakla Moskova’ya hareket edecek. Galatasaray, mücadele öncesi son çalışmasını ise yarın saat 18.30’da maçın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı saat 18.00’de başlayacak.
SİSTEM HENÜZ BELLİ DEĞİL
Cim Bom’un teknik patronu Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşısında hangi sistemle takımını sahaya süreceğine henüz karar vermedi. Kayserispor ve Konyaspor maçlarında 2 bekli, 3 stoperli düzeni kullanan tecrübeli hoca, cezalı isimlerin Moskova’da forma giyebilecek olmaları nedeniyle, eski sisteme geri dönebilir.
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