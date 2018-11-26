Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriLokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
26.11.2018 - 20:18, Son Güncelleme:

Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı bu hafta oldukça kritik bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında bu hafta temsilcimiz Galatasaray ya tamam ya devam karşılaşmasına çıkacak. Deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet olacak. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında bu hafta temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rusya'nın köklü takımı Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Oynanan 4 maçta 4 puan toplayan temsilcimiz Galatasaray bu hafta kazanıp, Schalke'nin kaybetmesini bekleyecek. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Central Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:55'de başlayacak. Mücadelenin beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA EVİNDE KAYBETTİ

Galatasaray’ın çarşamba günü Rusya’da konuk olacağı Lokomotiv Moskova, ligde sahasında Ural’ı ağırladı. 26. dakikada Smolov’un golüyle öne geçen Lokomotiv, 31’de Kulakov, 51’de de El Kabir’in gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Böylece Moskova’nın puanı 25’te kaldı.

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maç haftasındaki Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen idmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra 10 dakika süren eğitsel çalışmalar yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova karşılaşması için yarın saat 11.00’de özel bir uçakla Moskova’ya hareket edecek. Galatasaray, mücadele öncesi son çalışmasını ise yarın saat 18.30’da maçın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı saat 18.00’de başlayacak.

SİSTEM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Cim Bom’un teknik patronu Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşısında hangi sistemle takımını sahaya süreceğine henüz karar vermedi. Kayserispor ve Konyaspor maçlarında 2 bekli, 3 stoperli düzeni kullanan tecrübeli hoca, cezalı isimlerin Moskova’da forma giyebilecek olmaları nedeniyle, eski sisteme geri dönebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Ve Beşiktaş'a gidiyorlar! Açıklandı...

Halis Karataş kavgası Karakol’da bitti!

A Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı