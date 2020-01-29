Liverpool rakip tanımıyor
İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.
Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Liverpool 3 puanı her iki yarıda attığı gollerle kazandı.
Maçta ilk gol 35. dakikada penaltıdan geldi. Liverpool'un Mırıslı yıldızı Salah penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarıda bu skorla sona erdi.
Konuk ekip 52. dakikada Oxlade-Chamberlain'in sayısıyla farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e yükseltirken, West Ham United 23 puanda kaldı.
İLK 11'LER
West Ham United: Fabianski, Ngakia, Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Rice, Noble, Snodgrass, Lanzini, Haller
Liverpool: Alisson, Gomez, van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Salah, Origi, Firmino
Liverpool kalecilerinden antrenmanda geçit yok! İzleyelim...
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