Liverpool Porto maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam start alıyor. İngiltere'nin güçlü ekibi Liverpool, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Liverpool Porto maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool ile Porto bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak ve yarı final bileti için önde olmak istiyor. İşte, Liverpool Porto maçına ilişkin detaylar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kapsamında oynanacak Liverpool Porto maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Futbolseverler, Anfield Road Stadı’ndaki müsabakayı beIN SPORTS 2 kanalından canlı takip edilebilecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Milner, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino
Porto: Casillas, Pereira, Militao, Felipe, Alex Telles, Otavio, Pereira, Torres, Corona, Marega, Soares
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