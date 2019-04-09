Liverpool 2-0 Porto
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Porto'yu 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.
Anfield Stadı'nda oynanan maçta İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'in Porto ekibini ağırladı.
Liverpool, 5. dakikada Naby Keita, 26. dakikada Roberto Firmino'nun kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 17 Nisan'da oynanacak.
Liverpool'un ilk 11'i: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Mane, Firmino.
Porto'nun ilk 11'i: Casillas, Maxi, Felipe, Militao, Alex Telles, Corona, Danilo, Oliver, Otavio, Soares, Marega.
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